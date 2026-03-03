3 de marzo de 2026 - 13:34

Hecho en Mendoza: Kalend, la herramienta que arma tu calendario de contenidos en minutos

Una startup mendocina lanzó Kalend, un producto digital que busca resolver un dolor repetido en pymes, comercios y profesionales: la improvisación constante en redes sociales. Con inteligencia artificial como motor, promete algo simple y muy “compartible”: un plan mensual de contenidos listo en 2 minutos.

1
1
Por Redacción

En muchos negocios la escena se repite: “¿Qué publicamos hoy?”. No es falta de ganas. Es falta de tiempo, de ideas, de método y, muchas veces, de un equipo que lo haga.

Leé además

Referentes industriales mendocinos recorrieron la PDAC en Toronto en busca de oportunidades para la cadena de valor local.

Los Andes en Canadá: las expectativas de los proveedores mendocinos ante la nueva etapa de la minería

Por Soledad Gonzalez
Mendoza busca dar la bienvenida a los turistas que la visitan en Vendimia: el Ente Mendoza Turismo (Emetur) los espera en algunos sitios emblemáticos para darles un presente. Foto: Gobierno de Mendoza

Turistas mimados: en Mendoza, quienes llegan en Vendimia reciben un regalo del Emetur

Por Redacción Sociedad

El problema: por qué se improvisa tanto

En la mayoría de los negocios, las redes quedan para el final del día. Entre ventas, clientes, proveedores y urgencias, aparece la misma pregunta: “¿Qué publicamos hoy?”. Y ahí se repiten los motivos: no hay agencia, no hay tiempo, y se termina publicando “cuando se puede”. El resultado es previsible: semanas sin posteos, mensajes sin dirección y una marca que pierde lugar justo donde hoy se compite todos los días. En palabras simples: mientras uno lo piensa, la competencia publica y gana terreno.

La solución: Kalend

Kalend genera un calendario de contenidos mensual para redes sociales en minutos. No promete magia, pero si te dá un mes entero de contenido, para ordenar qué publicar y sostener la constancia. Está pensado para quienes necesitan estar en redes sin depender de un equipo grande. Para ver cómo funciona o empezar, se puede entrar a getkalend.com

El dato fuerte: validación real

En el mundo de las herramientas digitales, lo difícil no es lanzar: lo difícil es que la gente lo use. Por eso, un dato destaca: Kalend sumó 200 suscriptores en su primer mes, una señal de adopción rápida y necesidad concreta.

1
Juan y Agust&iacute;n, fundadores de Kalend.

Juan y Agustín, fundadores de Kalend.

Historia de los fundadores: de marketing a producto

Detrás del proyecto hay fundadores mendocinos que también crearon Veta Agency, una agencia de marketing y performance. A partir de ver el mismo problema repetirse en clientes y pymes (falta de constancia, falta de ideas y costos altos), transformaron esa experiencia en un producto con un propósito claro: democratizar el conocimiento y hacer accesible el marketing para quienes no tienen diseñador, equipo o tiempo. En esa línea, lo plantean como algo accesible por muy poco dinero.

“Queremos que cualquiera —una pyme, un emprendedor, un profesional— pueda tener un plan claro para comunicar sin depender de un equipo grande. Si tenés un negocio, las redes no deberían sentirse como un castigo”, resume Juan Cruz Perez Delgado, uno de los fundadores.

El caso Kalend suma a una conversación que crece: Mendoza también puede crear productos digitales con impacto real. Cuando una solución es simple y útil, se adopta rápido. Y si además es accesible, puede volverse una aliada diaria para emprendedores, comercios y profesionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estudio Reynals se ha especializado en proyectos de gran escala para el sector corporativo y la hospitalidad de lujo.

El diseño como puente entre el lujo global y el ADN mendocino

Por Matías Carretero
q lokura sorprendio y anuncio un show para marzo en mendoza: cuando y los detalles

Q' Lokura sorprendió y anunció un show para marzo en Mendoza: cuándo y los detalles

Por Redacción Espectáculos
Fabían Gregorio conversó con este medio en PDAC y contó sobre el estado actual de PSJ Cobre Mendocino y los próximos pasos del proyecto.

Los Andes en Canadá: "La expectativa se ha multiplicado", dijo Fabián Gregorio sobre inversiones y minería en Argentina

Por Soledad Gonzalez
First Quantum anunció que abrirá oficinas en Mendoza en las próximas semanas.

PDAC: First Quantum abre oficina en Mendoza y consolida el interés minero internacional

Por Redacción Economía