Hecho en Mendoza: Kalend, la herramienta que arma tu calendario de contenidos en minutos

Una startup mendocina lanzó Kalend, un producto digital que busca resolver un dolor repetido en pymes, comercios y profesionales: la improvisación constante en redes sociales. Con inteligencia artificial como motor, promete algo simple y muy “compartible”: un plan mensual de contenidos listo en 2 minutos.

En muchos negocios la escena se repite: “¿Qué publicamos hoy?”. No es falta de ganas. Es falta de tiempo, de ideas, de método y, muchas veces, de un equipo que lo haga.

El problema: por qué se improvisa tanto En la mayoría de los negocios, las redes quedan para el final del día. Entre ventas, clientes, proveedores y urgencias, aparece la misma pregunta: “¿Qué publicamos hoy?”. Y ahí se repiten los motivos: no hay agencia, no hay tiempo, y se termina publicando “cuando se puede”. El resultado es previsible: semanas sin posteos, mensajes sin dirección y una marca que pierde lugar justo donde hoy se compite todos los días. En palabras simples: mientras uno lo piensa, la competencia publica y gana terreno.

La solución: Kalend Kalend genera un calendario de contenidos mensual para redes sociales en minutos. No promete magia, pero si te dá un mes entero de contenido, para ordenar qué publicar y sostener la constancia. Está pensado para quienes necesitan estar en redes sin depender de un equipo grande. Para ver cómo funciona o empezar, se puede entrar a getkalend.com

El dato fuerte: validación real En el mundo de las herramientas digitales, lo difícil no es lanzar: lo difícil es que la gente lo use. Por eso, un dato destaca: Kalend sumó 200 suscriptores en su primer mes, una señal de adopción rápida y necesidad concreta.

1 Juan y Agustín, fundadores de Kalend. Historia de los fundadores: de marketing a producto Detrás del proyecto hay fundadores mendocinos que también crearon Veta Agency, una agencia de marketing y performance. A partir de ver el mismo problema repetirse en clientes y pymes (falta de constancia, falta de ideas y costos altos), transformaron esa experiencia en un producto con un propósito claro: democratizar el conocimiento y hacer accesible el marketing para quienes no tienen diseñador, equipo o tiempo. En esa línea, lo plantean como algo accesible por muy poco dinero.

“Queremos que cualquiera —una pyme, un emprendedor, un profesional— pueda tener un plan claro para comunicar sin depender de un equipo grande. Si tenés un negocio, las redes no deberían sentirse como un castigo”, resume Juan Cruz Perez Delgado, uno de los fundadores. El caso Kalend suma a una conversación que crece: Mendoza también puede crear productos digitales con impacto real. Cuando una solución es simple y útil, se adopta rápido. Y si además es accesible, puede volverse una aliada diaria para emprendedores, comercios y profesionales.