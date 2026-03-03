Los Andes en Canadá: "La expectativa se ha multiplicado", dijo Fabián Gregorio sobre inversiones y minería en Argentina

Desde la feria PDAC, uno de los encuentros más relevantes de la industria a nivel mundial, Fabían Gregorio , CEO de PSJ Cobre Mendocino , expuso el estado actual del proyecto San Jorge y los próximos pasos previstos para su desarrollo en Mendoza .

Con la Declaración de Impacto Ambiental ya aprobada, la empresa se prepara para iniciar una nueva fase técnica y financiera. En diálogo con Los Andes, Gregorio detalló cómo se están gestionando los estudios de factibilidad, la búsqueda de inversores y el trabajo con proveedores locales en el marco del proyecto de minería.

Durante su participación en PDAC, Fabían Gregorio destacó la continuidad del proyecto en el escenario internacional y el cambio de instancia que atraviesa la compañía. “Estamos en este evento, sabemos la importancia que ha tenido durante todo este tiempo para el mundo. Vine a San Jorge con su proyecto PSJ, no está ausente, es un evento que aprovechamos continuamente y hemos logrado mejorar la performance del proyecto año tras año”, señaló.

En ese contexto, subrayó el hito alcanzado por PSJ Cobre Mendocino: “ Ya tenemos un proyecto aprobado por Mendoza con su declaración de impacto ambiental, por lo tanto, esto nos habilita a poder avanzar con las próximas etapas de la factibilidad del proyecto ”, afirmó, marcando el punto de partida de la nueva etapa técnica.

Consultado sobre los objetivos concretos en la feria, Fabían Gregorio explicó que la empresa está enfocada en cerrar acuerdos técnicos y financieros que permitan avanzar durante 2026. “ Estamos cerrando los contactos pertinentes para encarar los estudios de la factibilidad del proyecto que van a mandar prácticamente todo el 2026” , indicó.

Además, precisó que estos estudios requieren certificación internacional y trabajos específicos en terreno. “Esto implica varias empresas que tienen que tener la capacidad de certificar internacionalmente todos esos estudios, tareas de infields y tareas de ingeniería de detalle que van a tener que concluirse y un reporte definitivo que se denomina DFS que es necesario para poder construir la mina”, detalló. En paralelo, agregó: “También estamos avanzando con las etapas pertinentes del financiamiento, que es lo necesario para poder, una vez que tengamos toda esta factibilidad, emprender la obra de construcción de la mina”.

Argentina y Mendoza en PDAC: mayor presencia y expectativa inversora

En relación con el interés internacional por el país, Fabían Gregorio sostuvo que la percepción cambió en los últimos encuentros. “La expectativa se ha multiplicado y la asistencia y la afluencia de inversiones internacionales al evento de Argentina”, afirmó al describir el clima que se vive en PDAC.

Durante el Argentina Day, remarcó la presencia de capital extranjero: “Vemos la afluencia de inversiones internacionales y la verdad que más allá que digan que Argentina está de modo o no, el país está generando una expectativa para la atracción de este tipo de inversiones y para terminar de cerrar proyectos que hace muchos años que vienen explorando y tratando de cerrarse”.

Sobre el escenario político, el CEO de PSJ Cobre Mendocino consideró que influyó en el renovado interés por los proyectos mineros. “La mirada que ha puesto el gobierno nacional como también muchas jurisdicciones provinciales ha ayudado enormemente”, expresó.

Y agregó que este proceso se complementa con el escenario internacional: “Han acompañado el contexto internacional de los commodities de estos minerales, así que esa es una conjunción, es una convergencia de intereses que se están poniendo manifiestas y lo estamos palpando, se está tangibilizando esa expectativa”.

2026 y 2027: etapas técnicas y mayor movimiento operativo

En cuanto al cronograma previsto, Gregorio anticipó que 2026 estará centrado en tareas técnicas. “En 2026, tareas de factibilidad, mucha ingeniería, mucho trabajo de empresas consultoras involucradas”, explicó.

También detalló qué implica ese proceso: “Cuando hablamos factibilidad hablamos de todos los recursos que son necesarios para poner en marcha y en funcionamiento una planta de esta naturaleza, hablamos de energía, hablamos de recursos hídricos, hablamos de los recursos geológicos, hay que certificar y hay que darle certidumbre para que el proyecto logre el óptimo de sus posibilidades”. De cara a la siguiente etapa, adelantó: “En el 2027 va a ser un año con mayor movimiento, mayor movimiento de gente”.

Proveedores locales: compromiso con empresas mendocinas

Finalmente, al ser consultado por la participación de proveedores locales, el CEO reafirmó la postura de la empresa. “Tenemos un compromiso firme. Todo el directorio de PSJ está dirigido al proveedor local”, señaló.

En esa línea, explicó los fundamentos de esa decisión: “Por dos razones, porque lo necesita el proyecto y segundo porque Mendoza es una plaza provincial muy preparada para abastecer a bienes y servicios”. Además, aseguró que trabajarán en la capacitación y en la transparencia del proceso: “La mirada está puesta también en la capacitación, en la formación de proveedores y vamos a ir armando los equipos suficientes para dotar de transparencia este proceso y que puedan ser parte de este proceso de construcción y puesta en funcionamiento; es algo histórico para la provincia, queremos vivirlo juntos”.