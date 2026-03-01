1 de marzo de 2026 - 03:07

RIGI, el motor que acelera la inversión minera: nuevo suplemento Cuyo Minero que se puede descargar aquí

Con más de 25.000 millones de dólares en propuestas de inversión en menos de dos años, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ha logrado nivelar la carga impositiva con la región y gatillar decisiones empresariales históricas en la Cordillera.

Los Azules uno los 10 mayores yacimientos de cobre sin explotar del mundo por la revista Mining Intelligence (2022), bajo la adhesión del RIGI se comenzaría a construirse en 2026.&nbsp;

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Desde su aprobación en julio de 2024, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ha transformado el escenario económico argentino, sumando hasta la fecha 27 propuestas presentadas y 10 ya aprobadas, lo que representa compromisos por más de 25.000 millones de dólares.

Aunque inicialmente se percibió como una herramienta para el sector petrolero, la minería ha cobrado un protagonismo central, acumulando 6.278 millones de dólares aprobados y proyectos en evaluación que superan ampliamente esa cifra.

Este es el eje del nuevo suplemento Cuyo Minero.

Competitividad y aceleración de decisiones

El principal cambio introducido por el RIGI ha sido la equiparación de las condiciones impositivas de Argentina con sus principales competidores, Chile y Perú,. Antes del régimen, estos países ofrecían costos estatales más bajos y menores cargas regresivas en las etapas iniciales de desarrollo. Esta nueva competitividad ha incentivado decisiones que estaban "a la espera", logrando en menos de dos años anuncios que no tienen comparación con décadas anteriores.

Uno de los hitos más destacados ha sido la presentación del proyecto Vicuña en San Juan. Tras la formación de un "joint venture" entre BHP y Lundin, la propuesta de inversión alcanzó los 18.000 millones de dólares, convirtiéndose en la inversión privada más grande de la historia del país,. Asimismo, la empresa Glencore sorprendió en 2025 con dos propuestas por un total de 13.500 millones de dólares para desarrollar El Pachón (San Juan) y MARA (Catamarca).

La extensión del régimen: una ventana para el cobre

Debido al éxito del programa, el Gobierno nacional decidió extender su vigencia por un año más, hasta julio de 2027. Esta prórroga es clave para aquellos proyectos que aún no contaban con informes económicos finales o aprobaciones ambientales, permitiendo que se sumen posiblemente cuatro desarrollos de cobre estratégicos: Altar, Lunahuasi, PSJ Cobre Mendocino y Taca Taca.

En el caso de Mendoza, el proyecto PSJ Cobre Mendocino podría ser la primera propuesta de minería metalífera de la provincia en solicitar el ingreso, tras haber obtenido su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en 2025. Por su parte, en San Juan, la mina Gualcamayo fue la pionera del sector en buscar estos beneficios, logrando la aprobación de una inversión de más de 650 millones de dólares para extender su vida útil.

Impacto local y desarrollo sustentable

Más allá de los grandes números, la reactivación minera ya muestra resultados concretos en el territorio. En San Juan, se inició el traslado de mineral desde Hualilán hacia la planta de Mina Casposo, marcando la puesta en marcha de la primera mina de oro en la gestión actual y dinamizando empresas locales de transporte y servicios,.

Expertos señalan que este auge es fundamental para el desarrollo sustentable, ya que la actividad minera provee las materias primas indispensables para la vida moderna, la tecnología y la transición hacia energías limpias,,. La minería no solo promete ingresos por exportaciones, sino que se perfila como un factor multiplicador para cientos de proveedores y una vía directa para la generación de empleo digno y la reducción de la pobreza en las regiones productoras.

La nueva edición del suplemento Cuyo Minero se puede descargar desde aquí

Cuyo Minero 01032026

