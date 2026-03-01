Geotecnia aplicada a los desafíos de infraestructura de San Juan

La Geología aplicada a la Ingeniería , o Geotecnia, se refiere al estudio del comportamiento mecánico del soporte geológico -suelo y roca-, para la fundación de obras civiles, de modo de garantizar su estabilidad y evitar daños a la infraestructura , el ambiente y a las personas.

Las grandes obras de ingeniería actuales, que responden al aumento de la población y sus requerimientos, en un ambiente caracterizado por grandes cambios climáticos -que provocan variaciones en los regímenes de precipitaciones pluviales y nivales, en los caudales de aguas superficiales, descenso de nivel de acuíferos, y alteraciones en las líneas costeras-, hacen altamente prioritarios los estudios geotécnicos previos, así como las tareas de auscultación y monitoreo para garantizar su estabilidad.

En San Juan, estos estudios son necesarios para la planificación, construcción y operación de importantes obras de infraestructura, tales como las relacionadas al acueducto “Gran San Juan”, el que incluye un túnel de 1 kilómetro de longitud que atravesará la sierra de Marquesado.

También, la instalación de parques solares para generación eléctrica, la construcción de diques y puentes, y los importantes proyectos mineros que requieren caminos de montaña, líneas de alta tensión, explotación de recursos minerales en excavaciones a cielo abierto y/o túneles, valles de lixiviación y depósitos de cola de proceso, etc.

image

El rol de la investigación

A partir de la investigación desarrollada para el Trabajo Final de Licenciatura de un estudiante, presentado en 2022, a través de la cátedra de Geotecnia, del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de San Juan, se preparó el informe “Subsidencia de suelos en un sector de Médano de Oro, Departamento Rawson, San Juan”.

En este, en base a los daños causados a distintas obras civiles -tales como entubación de pozos de agua, columnas de tendido eléctrico, y viviendas-, además de la información provista por el testimonio de un antiguo poblador de la zona, se concluye que el suelo sufrió un descenso de entre 1,20 y 1,50 metros en 30 años; debido principalmente a la baja del nivel freático.

Esta depresión es causada por la falta de recarga de los acuíferos, por la ausencia de drenaje superficial del río San Juan, aguas abajo del dique Ignacio de la Roza; a partir del cual la totalidad de su caudal es derivado hacia la red de riego impermeabilizada del valle de Tulum.

Otros factores que han influido en la subsidencia de suelos son los relacionados a efectos de la licuefacción de niveles limo-arenosos saturados, y los incendios subterráneos, que destruyen el soporte orgánico del mismo.

El coautor del trabajo, Pablo Ormeño, jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra de Geotecnia, y asesor del trabajo final mencionado, contó con el apoyo de la Facultad para asistir y exponer esta contribución en una de las sesiones temáticas de un congreso; donde también logró conectar con redes académicas, consultores, prestadores de servicios, y proveedores de equipos y suministros requeridos para las obras.

Además, a través del Gabinete de Geología Económica de Instituto de Geología “Dr. Emiliano Pedro Aparicio”, de la misma Facultad, se presentó como resumen el trabajo “Mapeo y caracterización mineralógica de bentonitas del área de Cerro Morado, Departamento Jáchal, San Juan”; también a partir de los estudios de trabajo final de una estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencias Geológicas.

*El Dr. Pablo Ormeño es profesor de Geotecnia de la carrera de Licenciatura en Ciencia Geológicas de la Universidad Nacional de San Juan.