Decathlon abre su segunda tienda en Argentina y está fuera de Buenos Aires: fecha, lugar y detalles

La marca deportiva francesa Decathlon confirmó que abrirá su segunda tienda en Argentina el próximo sábado 30 de mayo en el Nuevocentro Shopping, en Córdoba , en medio de una fuerte expectativa por el desembarco de una de las cadenas de artículos deportivos más grandes del mundo en el interior del país.

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La nueva sucursal, que se suma a la del complejo Al Río (Vicente López, Bs. As.) , estará ubicada en el tercer piso del centro comercial cordobés y contará con una superficie de 2.500 metros cuadrados.

La inauguración oficial será a las 10 de la mañana, aunque el día previo habrá una preapertura exclusiva para invitados y directivos de la empresa.

Decathlon abrirá en Córdoba el 30 de mayo: estará en Nuevocentro Shopping

Para atraer público en su debut, y tal como pasó en Buenos Aires, la compañía anunció beneficios especiales: los primeros 200 visitantes recibirán gift cards de entre $40.000 y $400.000 para usar ese mismo día, mientras que las primeras 100 compras tendrán un regalo exclusivo, adelantó el diario La Voz.

La jornada de apertura incluirá además música en vivo, shows de freestyle, juegos interactivos, estaciones de tatuajes y actividades para toda la familia.

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La expansión de Decathlon en Argentina: 20 locales en carpeta

La llegada a Córdoba forma parte del ambicioso plan de expansión de Decathlon Argentina, que proyecta abrir 20 locales en el país durante los próximos cinco años, con inversiones superiores a los 100 millones de dólares y la generación de 750 empleos directos.

A nivel demográfico, las ciudades que se barajan son Mendoza, Rosario, La Plata, Mar del Plata y Tucumán, entre otras.

decathlon Decathlon se expande en Argentina

En el caso de Córdoba, la tienda creará 50 puestos de trabajo y ofrecerá más de 3.300 productos vinculados a 70 disciplinas deportivas distintas.

“La llegada de Decathlon a Córdoba representa un nuevo hito en nuestra estrategia de crecimiento en Argentina”, dijo Francisco Tedin, director de Operaciones de la compañía en el país.

El nuevo local tendrá la misma propuesta comercial que la sucursal de Buenos Aires y ofrecerá productos de marcas propias internacionales como Quechua, Domyos, Rockrider, Kipsta y Tribord.

Habrá artículos para running, trekking, ciclismo, fútbol, natación, fitness y deportes outdoor, además de toda la oferta disponible mediante la tienda online oficial de la empresa (www.decathlon.com.ar).