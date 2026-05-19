El Mendoza Bureau y el Emetur acordaron potenciar acciones conjuntas para captar congresos

La industria del turismo de reuniones volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública y privada de Mendoza. La Comisión Directiva del Mendoza Bureau mantuvo un encuentro con la presidenta del Ente Mendoza Turismo ( Emetur ), Gabriela Testa, y su equipo con el objetivo de relanzar estrategias conjuntas para posicionar nuevamente a la provincia como uno de los destinos líderes de Latinoamérica en congresos, incentivos y eventos corporativos.

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Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público y privado para aumentar la capacidad de Mendoza de captar eventos internacionales y generar divisas a través de un segmento que hoy aparece como uno de los más dinámicos del turismo global.

Desde el Mendoza Bureau remarcaron que uno de los principales objetivos es convertirse en un socio estratégico del Estado provincial para trabajar en sinergia y anticiparse a las nuevas tendencias del mercado de reuniones, incentivos y congresos internacionales.

En ese marco, acordaron profundizar las acciones de comercialización conjunta en ferias internacionales especializadas como IBTM, IMEX y FIEXPO, espacios considerados clave para generar vínculos con organizadores y decisores internacionales.

El presidente del Mendoza Bureau, Miguel Osimani, destacó la importancia de la articulación público-privada para consolidar el crecimiento del sector. “Cuando el sector público y el sector privado trabajan alineados, el turismo deja de ser una actividad y se convierte en una política de desarrollo económico”, sostuvo.

Durante el encuentro también se presentaron los resultados del Observatorio de Turismo de Reuniones, una herramienta de medición propia desarrollada por la entidad y que posiciona a Mendoza entre las pocas provincias del país que cuentan con datos sistemáticos sobre este segmento.

Bureau Mendoza mayo 26 6 Mauricio Badaloni Mendoza busca consolidarse como uno de los principales destinos de congresos e incentivos de Latinoamérica.

Según el relevamiento correspondiente al período 2024-2025, en Mendoza se realizaron 541 eventos, con un impacto económico directo anual estimado entre 180 y 230 millones de dólares. Si se contemplan los efectos indirectos, el impacto total asciende a entre 300 y 420 millones de dólares.

El informe además estima que la actividad sostiene entre 4.500 y 6.000 empleos de calidad y genera ingresos fiscales anuales de entre 16 y 25 millones de dólares a través de ingresos brutos, tasas municipales y otros tributos.

Otro de los puntos destacados del análisis es el perfil del visitante vinculado al turismo de reuniones. Según el Mendoza Bureau, este segmento gasta un 35% más que el turista de ocio y cerca del 40% regresa posteriormente al destino acompañado por su familia.

Además, el sector presenta una ventaja diferencial: no depende directamente de las variaciones del tipo de cambio y contribuye a romper la estacionalidad del turismo tradicional, ya que las actividades se desarrollan durante todo el año.

Bureau Mendoza mayo 26 2 Mauricio Badaloni

En cuanto a la infraestructura, Mendoza exhibe algunas fortalezas que buscan convertirse en herramientas de promoción internacional. La provincia cuenta con 350 bodegas, de las cuales 208 poseen restaurante y 90 ofrecen alojamiento. A eso se suma una amplia infraestructura hotelera y la condición de ser el segundo destino del país con mayor cantidad de hoteles cinco estrellas, detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde ambas instituciones coincidieron en que Mendoza reúne ventajas competitivas vinculadas a la conectividad aérea y terrestre, la oferta gastronómica y vitivinícola, los atractivos naturales y culturales y su ubicación estratégica dentro del corredor bioceánico.

También remarcaron que el segmento de reuniones asociativas representa una oportunidad concreta para la provincia, ya que a nivel mundial el 72% de este tipo de encuentros reúne menos de 500 participantes, una escala compatible con la infraestructura y capacidad operativa local.