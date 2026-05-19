Sueldo récord: bancarios atan suba a la inflación y el inicial supera esta preciada cifra en mayo

Los trabajadores bancarios tendrán otra vez un aumento salarial atado a la cifra de inflación y el salario inicial del sector superará desde mayo los $2,3 millones. El nuevo acuerdo fue cerrado por la Asociación Bancaria , conducida por el mendocino Sergio Palazzo, junto con las cámaras empresariales del sector.

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La actualización será del 2,6% correspondiente a abril, en línea con el último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y elevará el salario básico inicial bancario a $2.319.195,20.

El incremento alcanzará a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales. Con esta nueva suba, el sector acumula un ajuste del 12,3% en los primeros cuatro meses del año respecto de diciembre de 2025.

ACTUALIZACIÓN SALARIAL ABRIL 2026: 2,6% Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de Abril de 2026. Más información → https://t.co/ElHP6HO7zm pic.twitter.com/jbw3TNVyYW

Desde el gremio remarcaron que el mecanismo de actualización continuará aplicándose también para mayo bajo el mismo esquema de indexación automática por inflación. Además, anticiparon que habrá una nueva instancia de revisión en la segunda quincena de junio.

La negociación bancaria volvió a diferenciarse del resto de las paritarias al sostener un esquema de recomposición prácticamente mensual, algo que el sindicato viene defendiendo como herramienta para evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la suba de precios.

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En paralelo, el acuerdo también actualizó el monto correspondiente al tradicional Día del Bancario (6 de noviembre), que quedó fijado en un mínimo de $2.067.482,29, cifra que además podrá corregirse nuevamente según futuras actualizaciones salariales.

“De esta manera garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señalaron desde la organización sindical.

Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la remuneración promedio solicitada por quienes buscan empleo fue de $1.784.840 brutos por mes en Argentina.