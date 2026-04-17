17 de abril de 2026 - 22:28

Nuevo aumento en La Bancaria: el sueldo inicial supera los $2,2 millones tras el nuevo aumento de marzo

La Asociación Bancaria, liderada por el mendocino Palazzo, acordó una suba del 3,4% en sintonía con la inflación, elevando el salario básico a una cifra histórica.

Paritaria bancaria: nuevo aumento retroactivo y el salario inicial supera los $2,2 millones.

Paritaria bancaria: nuevo aumento retroactivo y el salario inicial supera los $2,2 millones.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En el marco de las actualizaciones paritarias de 2026, la Asociación Bancaria, liderada por el mendocino Sergio Palazzo, rubricó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales que establece un incremento del 3,4% para los haberes de marzo.

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Este ajuste, que se aplica de manera directa sobre las remuneraciones mensuales brutas, eleva el sueldo inicial de la actividad a un récord de $2.259.305,03.

Con este último incremento, los trabajadores del sector acumulan una suba del 9,4% en el primer trimestre del año, tomando como base los salarios de diciembre de 2025.

Sergio Palazzo
El mendocino Sergio Palazzo será reelegido en La Bancaria y sumará 20 años al frente del gremio.

El mendocino Sergio Palazzo será reelegido en La Bancaria y sumará 20 años al frente del gremio.

Además del salario básico, el gremio pactó una actualización en el monto mínimo por el Día del Bancario, el cual quedó fijado en $2.014.092,28, cifra que se corregirá automáticamente con los futuros aumentos que se perciban en la actividad.

El acuerdo se alinea estrictamente con la evolución de los precios, dado que la inflación de marzo se ubicó también en el 3,4%. Esta estrategia de incrementos automáticos vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha permitido que el gremio mantenga su posición como uno de los sectores mejor remunerados del mercado laboral argentino.

Las partes ya confirmaron que durante abril y mayo continuarán con el mismo mecanismo de ajuste, previendo retomar la mesa de negociación formal en la segunda quincena de junio.

El escenario frente a otros gremios

La paritaria bancaria se destaca en un contexto donde otros sindicatos de peso han firmado acuerdos alineados mayoritariamente con las pautas sugeridas por el Ministerio de Economía.

Por ejemplo, la UOCRA (Construcción) acordó un 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo, mientras que los Empleados de Comercio pactaron un incremento escalonado del 5% para el período abril-junio.

Por otro lado, sectores como la Alimentación (STIA) obtuvieron subas del 9,67% desde abril, lo que ha generado señales de alerta ante la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo no homologue el convenio por superar los márgenes oficiales.

En contraste, el gremio bancario ha logrado consolidar una de las paritarias más sólidas, garantizando que los ingresos de sus afiliados no pierdan terreno frente a una inflación mayorista que también aceleró al 3,4% en el último mes.

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