6 de junio de 2026 - 16:01

Récord de morosidad: ya son más de 5 millones de argentinos con problemas para pagar sus créditos

El incumplimiento en los préstamos a las familias escaló al 12% en abril tras 18 meses en alza, según datos del BCRA.

Sigue creciendo la morosidad en el país

Sigue creciendo la morosidad en el país

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Según los últimos datos de la Central de Deudores del BCRA procesados por la consultora 1816, la morosidad de los préstamos bancarios a las familias escaló al 12% en abril, marcando un nuevo récord histórico y acumulando 18 meses consecutivos de alzas.

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Esta cifra implica que ya son 5,3 millones de personas las que presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias, lo que representa el 26,7% del universo total de tomadores de crédito en el sistema.

La crisis de pago es aún más aguda fuera del sistema bancario tradicional. En las entidades no financieras, el incumplimiento alcanzó el 31,5% en abril.

Este fenómeno está transformando el perfil crediticio del país: al caer en situación irregular, con atrasos de al menos 90 días, millones de individuos dejan de ser considerados "sujetos de crédito", lo que impone un techo a cualquier intento de reactivación económica basada en el consumo para el futuro inmediato.

El Tesoro desplaza al sector privado

Mientras las familias se endeudan y entran en mora, el destino de la liquidez bancaria ha sufrido un cambio drástico. Diversos informes revelan un fenómeno de desplazamiento: los bancos están prefiriendo financiar al sector público por sobre el privado.

En los primeros cinco meses del año, mientras el crédito a las familias cayó un 6% en términos reales, el Tesoro Nacional absorbió casi $12 billones a través de licitaciones de títulos públicos.

Esta dinámica ha llevado a que los títulos públicos representen el 42% del activo del sistema financiero, su nivel más alto desde marzo de 2025.

Las entidades financieras optan por esta vía debido a la mayor liquidez de estos instrumentos, la percepción de un menor riesgo de impago por parte del Estado en comparación con los particulares y los constantes cambios regulatorios.

Tarjetas y préstamos personales en caída libre

El impacto en el día a día de los consumidores es tangible. La utilización de tarjetas de crédito sufrió una caída real del 1,7% mensual en mayo.

Por su parte, los préstamos personales encadenaron en mayo su octava caída mensual consecutiva, con un retroceso real del 1,4%. La cautela es mutua: las entidades mantienen la oferta restringida debido a la alta morosidad previa, y los deudores no recuperan la confianza suficiente para tomar nuevos compromisos financieros.

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