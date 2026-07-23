La cadena de supermercados que tiene más de 1.000 sucursales y busca comprador para su negocio en Argentina

La cadena de supermercados Día inició un proceso para buscar un comprador o un socio estratégico para su operación en la Argentina , una decisión que vuelve a poner bajo la lupa al negocio del consumo masivo en el país.

Vacío posmundial: qué pasará con el consumo y la mora luego de la euforia

Caen los alquileres comerciales en zonas tradicionales y casi no hay locales vacíos en los strip center

La compañía de origen español otorgó un mandato al banco Santander para explorar alternativas, aunque por el momento no existen definiciones sobre posibles interesados ni sobre una eventual valuación de la empresa.

El movimiento recuerda al proceso que atravesó Carrefour durante 2025. En aquel caso, la cadena francesa también analizó desprenderse de su operación argentina, recibió propuestas de distintos grupos empresarios, pero finalmente decidió abandonar la negociación al considerar que las ofertas no alcanzaban el valor esperado para el negocio.

Día nació en España y tiene su sede central en Madrid. Actualmente pertenece al fondo de inversión LetterOne, controlado por el empresario ruso Mijail Fridman. En la actualidad, la compañía concentra sus operaciones únicamente en dos mercados: España y la Argentina.

Supermercados Día opera en Argentina desde la década de 1990

El negocio local está encabezado por Martín Tolcachir, un ejecutivo con amplia trayectoria en el sector supermercadista que anteriormente se desempeñó como director de Mercadería de Carrefour Argentina.

Consultada sobre el proceso, la empresa evitó hacer comentarios y respondieron a diario La Nación: “Desde Grupo Dia no hacemos comentarios sobre rumores de mercado ni valoramos especulaciones”.

La cadena Día desembarcó en el país a fines de la década de 1990 y, desde entonces, desarrolló una de las redes comerciales más extensas del sector. Actualmente cuenta con más de 1.000 sucursales distribuidas en distintas provincias. Su presencia es especialmente fuerte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque también opera en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta y Jujuy.

Del total de los locales, cerca del 25% pertenece directamente a la empresa, mientras que el resto funciona bajo el sistema de franquicias. Además, la operación incluye cinco centros de distribución que abastecen a toda la red comercial.

Supermercados Día opera en Argentina desde la década de 1990 Web

En materia de empleo, Día genera alrededor de 3.200 puestos de trabajo directos y otros 4.500 vinculados a su red de franquiciados.

La decisión de explorar una eventual venta o el ingreso de un socio estratégico volvió a despertar el interés del mercado por los activos del sector supermercadista argentino.

Aunque el proceso recién comienza, distintas fuentes del mercado consideran que podrían aparecer fondos de inversión especializados, grupos regionales o empresas locales interesadas en ampliar su participación dentro de un negocio que todavía presenta un alto grado de fragmentación.

Las últimas cifras de la cadena Día

Según La Nación, los últimos resultados financieros ayudan a entender el contexto en el que se tomó la decisión. Según la memoria anual presentada recientemente por el grupo español, las ventas brutas de Día Argentina alcanzaron los 1.510 millones de euros durante el último ejercicio, equivalentes a unos USD 1.750 millones.

Esa cifra representó una caída del 15,1% respecto del año anterior.

Supermercados DIA. Foto: Gentileza

La empresa explicó que el retroceso respondió a la fuerte contracción del consumo interno y al impacto de una depreciación cercana al 40% del peso argentino durante ese período.

En cuanto a la rentabilidad, la filial argentina registró una pérdida neta de 51,3 millones de euros, muy por encima del resultado negativo de 12,7 millones de euros informado el año previo.