Carrefour no se va de Argentina: los motivos y qué dijo el CEO sobre la venta frustrada

En medio del proceso para desprenderse de sucursales consideradas no estratégicas, Carrefour confirmó que no se va de Argentina . La decisión fue comunicada por la conducción global luego de analizar las ofertas recibidas durante 2025 para la venta de la operación local.

La empresa francesa había iniciado la búsqueda de un comprador como parte de una estrategia internacional para reorientar recursos hacia mercados prioritarios. Sin embargo, tras varios meses de negociaciones y sondeos, el directorio concluyó que las propuestas no reflejaban el valor que el grupo considera que todavía tiene el negocio en el país.

Según informó Infobae, el CEO global de Carrefour , Alexandre Bompard, confirmó que la revisión estratégica sobre la filial argentina llegó a su fin sin acuerdo de venta.

“ La revisión ya ha concluido. Ahora tenemos dos tipos de países, los principales, a los que volvería, no volvería, y los otros tres países. En estos otros tres países, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas que hemos recibido no expresan el potencial de creación de valor que tienen”, sostuvo el ejecutivo ante la prensa tras presentar el plan 2030 de la compañía.

El directorio consideró que ninguna de las ofertas logró reflejar el potencial de creación de valor que la empresa entiende que mantiene en el mercado local. Acto seguido, Bompard subrayó que la prioridad en la Argentina “es mejorar la actividad operativa” luego del naufragio de las conversaciones para vender la filial.

En esa línea, agregó: “Tendremos una visión de activos muy dinámica. Eso significa que ninguna puerta está cerrada, pero la prioridad para los equipos en estos países es realmente mejorar la operación para aprovechar nuestra creación de valor y mejorar eso, y veremos qué sucede en el futuro”.

La definición se enmarca en una reconfiguración global que incluyó la compra de las acciones minoritarias en Brasil, el traspaso de las operaciones en Italia en diciembre y el anuncio de la venta de la subsidiaria en Rumania. A partir de ahora, la compañía concentrará su foco en tres mercados principales: Francia, España y Brasil, mientras que Argentina, Bélgica y Polonia quedarán dentro de la categoría “Otros países”, con una administración flexible de activos.

La cronología de la venta fallida y las ofertas que no convencieron

El proceso para vender Carrefour Argentina comenzó a lo largo de 2025. El empresario Francisco de Narváez se perfilaba como principal candidato a través del Grupo GDN, que controla el 60% de las acciones y tiene el 40% restante bajo el fondo francés L Catterton. GDN opera la cadena Changomás tras adquirir las filiales locales de Walmart en 2020.

De acuerdo con versiones recientes, De Narváez presentó una propuesta por USD 1.000 millones que contemplaba la integración de las sucursales, el mantenimiento de los 17.000 puestos de trabajo y la absorción del 21,1% de participación de mercado. La operación abarcaba 700 locales distribuidos en 80 hipermercados, 80 tiendas Market, 35 sucursales mayoristas y 450 locales Express, además del Banco de Servicios Financieros y presencia en 110 municipios. El proceso de venta fue liderado por Deutsche Bank.

La cadena Carrefour dijo que reducirá el ritmo de inversiones en el país El proceso incluyó una oferta formal de Francisco de Narváez y el interés de otros grupos del sector.

Durante las negociaciones también surgió el interés de la cadena Coto, encabezada por Alfredo Coto, y del fondo estadounidense Klaff Realty, propietario de Tienda Inglesa. Se especuló incluso con una posible propuesta conjunta impulsada por Klaff Realty con Coto en un rol estratégico, aunque no hubo confirmación oficial sobre una presentación formal.

El plazo original para recibir propuestas vencía el 15 de noviembre y solo De Narváez cumplió con una presentación formal que incluía negociaciones por el uso de la marca y estándares estrictos de compliance. Otros interesados solicitaron una extensión hasta el 15 de diciembre para elaborar una contraoferta en un mes clave para el sector por el pico de ventas. Finalmente, la compañía desechó todas las ofertas al considerarlas insuficientes y resolvió que, por el momento, Carrefour no se va de Argentina.