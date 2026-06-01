Tarifas eléctricas: un nuevo subsidio reducirá las facturas de algunos usuarios en junio

Los usuarios residenciales de Mendoza que están incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) recibirán durante junio un beneficio adicional en sus facturas de electricidad. La medida fue oficializada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) mediante la Resolución 111/2026 y responde a una decisión de la Secretaría de Energía de la Nación destinada a mitigar el impacto del mayor consumo energético durante los meses más fríos del año.

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La disposición establece una bonificación extraordinaria del 11,97% sobre el consumo base subsidiado, que se suma al descuento vigente para los beneficiarios del régimen nacional. De esta manera, quienes acceden al subsidio alcanzarán durante junio una reducción total del 62% sobre el bloque de consumo de hasta 300 kWh mensuales.

La resolución fue publicada este lunes en el Boletín Oficial de Mendoza y aprueba el recálculo de los cuadros tarifarios correspondientes al mes de junio para reflejar el nuevo esquema de subsidios.

Según los fundamentos de la medida, la Secretaría de Energía de la Nación dispuso esta bonificación extraordinaria mediante la Resolución 121/2026, publicada el 28 de mayo, en reemplazo del esquema previsto originalmente para junio.

El objetivo es amortiguar el impacto del incremento estacional de la demanda eléctrica durante el invierno, especialmente entre los hogares de menores ingresos alcanzados por el sistema de subsidios energéticos.

Desde el EPRE explicaron que el descuento adicional se aplicará sobre el consumo correspondiente a los usuarios beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y se sumará a las bonificaciones ya vigentes previstas por la normativa nacional.

En consecuencia, el organismo provincial recalculó los cuadros tarifarios subsidiados que regirán entre el 1 y el 30 de junio.

Las tarifas sin subsidio no tendrán cambios

La Resolución 111/2026 también establece que los valores correspondientes a los usuarios que no reciben subsidios nacionales permanecerán sin modificaciones durante junio.

De esta manera, los cuadros tarifarios para usuarios residenciales sin subsidio continuarán vigentes bajo las condiciones aprobadas previamente para el período mayo-julio de 2026.

Además, el EPRE aprobó actualizaciones vinculadas a tarifas de referencia para entidades de bien público, clubes de barrio y pueblo, así como para usuarios incluidos en el régimen de generación distribuida y para distribuidoras eléctricas que operan en la provincia.

Clubes y entidades sin fines de lucro también serán alcanzados

La bonificación extraordinaria no solo beneficiará a usuarios residenciales. También alcanzará a entidades sin fines de lucro que formen parte de los regímenes especiales contemplados por la normativa nacional.

Entre ellas se encuentran clubes de barrio, organizaciones de bien público y otras instituciones registradas que reciben asistencia tarifaria a través de los programas de subsidios energéticos.

El EPRE instruyó a las distribuidoras eléctricas a incorporar el beneficio en las facturas correspondientes al mes de junio y adecuar los cuadros tarifarios para reflejar el nuevo esquema de descuentos.

Cómo acceder al régimen de subsidios

Las autoridades recordaron que continúa habilitado el registro nacional para solicitar la incorporación al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Para acceder al beneficio, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, que según datos del Indec correspondientes a abril de 2026 representan $4.409.304 mensuales.

También pueden acceder al régimen quienes posean Certificado de Vivienda Familiar emitido en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), veteranos de la Guerra de Malvinas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La inscripción puede realizarse a través de los canales habilitados por el Gobierno nacional y mediante las plataformas de información dispuestas por el EPRE para los usuarios mendocinos.

La resolución