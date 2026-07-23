23 de julio de 2026 - 15:27

La confianza del consumidor cayó más de 12% en julio y volvió a mostrar un fuerte deterioro

El relevamiento mostró que las perspectivas a futuro fueron las más afectadas. El retroceso se sintió con mayor intensidad en los hogares de menores ingresos.

La confianza del consumidor cayó más de 12% en julio y volvió a mostrar un fuerte deterioro

La confianza del consumidor cayó más de 12% en julio y volvió a mostrar un fuerte deterioro

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en julio cayó 12,3% de manera interanual y 4,78% con respecto a junio, según un informe elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella.

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De esta manera, el ICC acumula una caída del 14,16% desde su nivel máximo alcanzado en enero de 2025.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el descenso se manifestó en todas las áreas geográficas del país analizadas y la mayor caída ocurrió en el Gran Buenos Aires con un 6,35%, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con un 6,24%. En el Interior la disminución fue del 1,68%.

El impacto según el nivel de ingresos

Dentro de los subíndices, la “Situación Macroeconómica” fue el rubro que más bajó, con un descenso del 8,49% mensual, mientras que la “Situación Personal” retrocedió un 3,89%.

Los hogares de menor ingreso presentaron la caída del ICC más marcada

Los hogares de menor ingreso presentaron la caída del ICC más marcada

Según indicó el estudio, la merma varió según el nivel de ingresos de los encuestados. La caída más pronunciada se observó en los hogares de ingresos bajos (-11,47%), mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 1,45%.

Los hogares de ingresos altos mantienen un índice de confianza de 43,45 puntos frente a los 35,99 de los ingresos bajos.

Expectativas negativas de cara al futuro

En cuanto a la visión temporal, los ciudadanos mostraron resultados negativos tanto en su actualidad como en el futuro.

Las Expectativas Futuras mostraron la caída más pronunciada, con una disminución de 7,19%, mientras que las Condiciones Presentes descendieron 1,24%.

Por otro lado, el subíndice de compra de Bienes Durables e Inmuebles tuvo una variación negativa de 0,48%.

El relevamiento se realizó entre el 2 y el 16 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos en centros urbanos.

Pese a la baja mensual, el índice se mantiene un 14,24% por encima del mínimo registrado en enero de 2024.

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