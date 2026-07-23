La confianza del consumidor cayó más de 12% en julio y volvió a mostrar un fuerte deterioro

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en julio cayó 12,3% de manera interanual y 4,78% con respecto a junio, según un informe elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella.

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De esta manera, el ICC acumula una caída del 14,16% desde su nivel máximo alcanzado en enero de 2025.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el descenso se manifestó en todas las áreas geográficas del país analizadas y la mayor caída ocurrió en el Gran Buenos Aires con un 6,35% , seguida por la Ciudad de Buenos Aires con un 6,24% . En el Interior la disminución fue del 1,68%.

Dentro de los subíndices, la “Situación Macroeconómica” fue el rubro que más bajó, con un descenso del 8,49% mensual , mientras que la “Situación Personal” retrocedió un 3,89% .

Según indicó el estudio, la merma varió según el nivel de ingresos de los encuestados. La caída más pronunciada se observó en los hogares de ingresos bajos (-11,47%), mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 1,45%.

Los hogares de menor ingreso presentaron la caída del ICC más marcada

Los hogares de ingresos altos mantienen un índice de confianza de 43,45 puntos frente a los 35,99 de los ingresos bajos.

Expectativas negativas de cara al futuro

En cuanto a la visión temporal, los ciudadanos mostraron resultados negativos tanto en su actualidad como en el futuro.

Las Expectativas Futuras mostraron la caída más pronunciada, con una disminución de 7,19%, mientras que las Condiciones Presentes descendieron 1,24%.

Por otro lado, el subíndice de compra de Bienes Durables e Inmuebles tuvo una variación negativa de 0,48%.

El relevamiento se realizó entre el 2 y el 16 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos en centros urbanos.

Pese a la baja mensual, el índice se mantiene un 14,24% por encima del mínimo registrado en enero de 2024.