24 de julio de 2026 - 12:56

Carrefour Argentina: el CEO aseguró "creemos que lo peor ya quedó atrás" tras desistir de la venta

Carrefour destacó una recuperación en las ventas de su operación en Argentina y proyectó un mejor segundo semestre tras los cambios en la gestión local.

El CEO de Carrefour aseguró que la nueva estrategia comercial comenzó a mostrar resultados en la operación argentina.

El CEO de Carrefour aseguró que la nueva estrategia comercial comenzó a mostrar resultados en la operación argentina.

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Los Andes | Redacción Economía
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Carrefour presentó sus resultados financieros del primer semestre y volvió a referirse al desempeño de su negocio en la Argentina, luego de que en febrero diera por terminado el proceso de venta de la filial local. En una llamada con inversores, la compañía reconoció que el consumo siguió afectado por el contexto macroeconómico, aunque aseguró que la situación comenzó a mostrar señales de mejora.

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El CEO Carrefour, Alexandre Bompard, sostuvo que la estrategia comercial implementada por la nueva conducción ya está generando resultados y anticipó una recuperación durante el segundo semestre. La empresa también destacó una mejora en las ventas y en los volúmenes, que volvieron a crecer en junio por primera vez desde fines de 2023.

El CEO Carrefour aseguró que "creemos que lo peor ya quedó atrás" y destacó los cambios en la gestión

Durante la presentación de resultados, Alexandre Bompard, CEO del grupo Carrefour, reconoció que el primer semestre estuvo marcado por un escenario complejo para el consumo en la Argentina. La empresa atribuyó ese desempeño a las tensiones macroeconómicas, las altas tasas de interés y la pérdida del poder adquisitivo, aunque remarcó que las perspectivas comenzaron a cambiar.

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La empresa informó que los volúmenes de ventas volvieron a crecer en junio por primera vez desde diciembre de 2023.

En ese contexto, Bompard sostuvo que "el primer semestre fue difícil. El entorno de consumo fue desafiante, afectó nuestro desempeño y actividades bancarias. Tuvimos volúmenes negativos. Pero creemos que lo peor ya quedó atrás. Estamos convencidos y la nueva política comercial está dando buenos resultados". Además, afirmó que esperan una mejora en los próximos meses a medida que disminuya la presión sobre el costo del riesgo.

El ejecutivo también puso el foco en el trabajo del nuevo equipo de conducción de la filial argentina. Sobre Noël Prioux, quien asumió como CEO local el 6 de abril en reemplazo de David Collas, destacó que "el nuevo gerente general que nombré reorganizó el modelo comercial con resultados alentadores", una estrategia que, según explicó, comenzó a reflejarse en el desempeño de la operación.

Por su parte, Matthieu Malige, director financiero de Carrefour, detalló que las medidas impulsadas por la nueva gestión ya comenzaron a impactar en los indicadores comerciales. Explicó que "las iniciativas implementadas por el nuevo equipo de gestión impulsaron una dinámica positiva, con un crecimiento de las ventas comparables de 23,5% y una mejora gradual de los volúmenes, que volvieron a terreno positivo en junio, por primera vez desde diciembre de 2023", pese a que el contexto de consumo siguió siendo desafiante.

Malige también aseguró que el comienzo del segundo semestre mostró un desempeño mejor al esperado. En ese sentido, afirmó que "el comienzo de julio fue muy satisfactorio. Se basa en un nuevo enfoque comercial que llegó para quedarse y amplificarse. Tenemos confianza en la dinámica del volumen minorista en el segundo semestre". Sobre la cartera financiera, agregó que la empresa realizó las provisiones necesarias y remarcó que "no observamos un mayor deterioro", por lo que no prevén cambios significativos en ese frente.

Por qué Carrefour frenó la venta de la filial argentina

Las declaraciones de los directivos llegan meses después de que Carrefour decidiera abandonar el proceso de venta de su negocio en la Argentina. El principal interesado había sido Francisco De Narváez, dueño de Changomas, quien en noviembre presentó una oferta cercana a US$ 1.000 millones junto con el fondo de inversión L. Catterton.

Tras descartar la venta de la filial, Carrefour apuesta a fortalecer su negocio y mejorar el desempe&ntilde;o en Argentina.

Tras descartar la venta de la filial, Carrefour apuesta a fortalecer su negocio y mejorar el desempeño en Argentina.

La operación contemplaba el traspaso de la cadena de supermercados y, por separado, del banco de la compañía, cuya aprobación dependía del Banco Central. Sin embargo, el proceso se dilató y finalmente no prosperó porque la empresa francesa consideró que las propuestas recibidas no reflejaban el valor del negocio.

Esa postura ya había sido anticipada por Alexandre Bompard en febrero, cuando explicó que la revisión estratégica había concluido y que las ofertas por Argentina, Bélgica y Polonia no representaban el potencial de creación de valor de esos mercados. En ese escenario, Carrefour resolvió dejar de lado la venta y concentrar sus esfuerzos en mejorar la actividad operativa, una decisión que ahora la compañía asegura comenzó a mostrar resultados con la recuperación de las ventas y los volúmenes en la Argentina.

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