6 de junio de 2026 - 14:24

El Banco Central busca reunir US$ 22.000 millones para blindar al dólar antes de las elecciones presidenciales

El objetivo consiste en acumular un margen de intervención que permita responder ante eventuales tensiones en el mercado cambiario.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.419.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.419.

Foto:

WEB
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional y el Banco Central avanzan en una estrategia destinada a reforzar la estabilidad cambiaria de cara a los meses previos a las elecciones presidenciales. El objetivo consiste en acumular un margen de intervención de hasta US$ 22.000 millones que permita responder ante eventuales tensiones en el mercado cambiario y evitar episodios de volatilidad que puedan afectar la economía durante el período electoral.

Leé además

Carrió acusó a Milei de convertir a la Argentina en un experimento catastrófico con su proyecto sobre IA

Carrió acusó a Milei de usar a la Argentina como un "experimento catastrófico" con la IA

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Mahiques.

El ministro de Justicia aclaró que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de Michelli como jueza

Por Redacción Política
banco central.jpg

La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas diseñadas para fortalecer la posición financiera del país y reducir los riesgos asociados a una mayor demanda de dólares en un contexto históricamente sensible para los mercados.

El plan para ampliar la capacidad de intervención

La estrategia fue presentada recientemente ante inversores por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning, quien explicó que la entidad busca incrementar su capacidad de respuesta frente a movimientos bruscos en el mercado de cambios.

La intención es contar con una mayor "capacidad de fuego" que complemente la acumulación habitual de reservas mediante la compra de divisas. De esta manera, el organismo aspira a disponer de herramientas suficientes para enfrentar posibles presiones sobre el tipo de cambio durante el proceso electoral.

dólar lunes 20 de abril

El recuerdo de un año marcado por la tensión financiera

Dentro del equipo económico persiste el recuerdo de la fuerte inestabilidad cambiaria registrada durante el proceso electoral de 2025. En aquel período, la demanda de dólares alcanzó niveles récord y obligó al Banco Central a intervenir activamente para evitar que la cotización superara los límites establecidos por el esquema de flotación.

La presión sobre el mercado fue tan intensa que una parte significativa de los pesos en circulación buscó cobertura frente al riesgo de una devaluación. Tanto la compra directa de dólares como la adquisición de instrumentos financieros vinculados a la evolución del tipo de cambio concentraron gran parte de la demanda.

Banco Central

El desafío de atravesar otro año electoral

Con las elecciones presidenciales en el horizonte, el objetivo oficial consiste en minimizar las probabilidades de repetir un episodio similar. La estabilidad cambiaria aparece como uno de los factores centrales para sostener la confianza de los mercados y evitar movimientos abruptos que puedan impactar sobre la inflación, el consumo y la actividad económica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, el presidente de Aysam, Humberto Mingorance y el gobernador Alfredo Cornejo. Archivo

¿La culpa es de Milei o de Alberto?: Cornejo contradijo a Mingorance por una obra cloacal clave para Mendoza

Por Martín Fernández Russo
Las reservas del Banco Central crecieron en casi USD 600 millones, alcanzando un nuevo récord en la gestión de Milei, clave para cumplir con las metas del FMI

El Banco Central ya alcanzó su meta de acumulación de dólares para 2026

El Banco Central alcanzó el 99% de la meta de reservas acumuladas en el año.

El Banco Central está a un paso de cumplir la "meta de reservas" tras otra fuerte compra de dólares

Las reservas del Banco Central continúan creciendo, superando el 92% del objetivo pactado.

El Banco Central compró US$132 millones y quedó a muy poco de cumplir la "meta del año"