El Banco Central busca reunir US$ 22.000 millones para blindar al dólar antes de las elecciones presidenciales

El Gobierno nacional y el Banco Central avanzan en una estrategia destinada a reforzar la estabilidad cambiaria de cara a los meses previos a las elecciones presidenciales. El objetivo consiste en acumular un margen de intervención de hasta US$ 22.000 millones que permita responder ante eventuales tensiones en el mercado cambiario y evitar episodios de volatilidad que puedan afectar la economía durante el período electoral.

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La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas diseñadas para fortalecer la posición financiera del país y reducir los riesgos asociados a una mayor demanda de dólares en un contexto históricamente sensible para los mercados.

La estrategia fue presentada recientemente ante inversores por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning, quien explicó que la entidad busca incrementar su capacidad de respuesta frente a movimientos bruscos en el mercado de cambios.

La intención es contar con una mayor "capacidad de fuego" que complemente la acumulación habitual de reservas mediante la compra de divisas. De esta manera, el organismo aspira a disponer de herramientas suficientes para enfrentar posibles presiones sobre el tipo de cambio durante el proceso electoral.

dólar lunes 20 de abril IA Gemini

El recuerdo de un año marcado por la tensión financiera

Dentro del equipo económico persiste el recuerdo de la fuerte inestabilidad cambiaria registrada durante el proceso electoral de 2025. En aquel período, la demanda de dólares alcanzó niveles récord y obligó al Banco Central a intervenir activamente para evitar que la cotización superara los límites establecidos por el esquema de flotación.

La presión sobre el mercado fue tan intensa que una parte significativa de los pesos en circulación buscó cobertura frente al riesgo de una devaluación. Tanto la compra directa de dólares como la adquisición de instrumentos financieros vinculados a la evolución del tipo de cambio concentraron gran parte de la demanda.

Banco Central

El desafío de atravesar otro año electoral

Con las elecciones presidenciales en el horizonte, el objetivo oficial consiste en minimizar las probabilidades de repetir un episodio similar. La estabilidad cambiaria aparece como uno de los factores centrales para sostener la confianza de los mercados y evitar movimientos abruptos que puedan impactar sobre la inflación, el consumo y la actividad económica.