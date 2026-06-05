¿La culpa es de Milei o de Alberto?: Cornejo contradijo a Mingorance por una obra cloacal clave para Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo rompió el silencio sobre la crisis ambiental en Los Corralitos y defendió a las autoridades de Aysam , luego de la imputación contra el presidente de la empresa estatal, Humberto Mingorance , y otros dos gerentes por la grave contaminación en Guaymallén.

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Cornejo descartó cambios en Aysam y criticó a la Justicia por la imputación a Mingorance

Sin embargo, al referirse al origen del conflicto y a las obras pendientes para resolver el colapso cloacal, el mandatario provincial se diferenció de la explicación que había dado el propio Mingorance a Los Andes días atras sobre la demora del colector Paramillo – Colonia Segovia , una obra considerada clave para descomprimir el sistema.

Mientras el titular de Aysam había responsabilizado directamente al gobierno de Javier Milei por la suspensión del financiamiento nacional, Cornejo sostuvo que el problema se arrastra desde la gestión de Alberto Fernández y apuntó al extinto Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) .

“También se han mezclado muchas cosas, que el Enohsa dejó de financiar esa obra al final del gobierno de Alberto Fernández . Se han mezclado muchas cosas”, afirmó el gobernador al ser consultado por la prensa este jueves sobre la situación de Aysam.

Las declaraciones contrastan con las que había dado Mingorance, cuando explicó que varias obras estratégicas para evitar el colapso cloacal quedaron frenadas por una decisión de la administración libertaria de discontinuar fondos nacionales.

WhatsApp Image 2026-05-29 at 16.13.01 El mapa de obras de Aysam en Guaymallén. Gentileza Aysam

Entre ellas mencionó justamente el Colector Paramillo – Colonia Segovia Etapa 1, que buscaba ampliar la capacidad del sistema cloacal del Gran Mendoza y evitar desbordes en zonas críticas de Guaymallén.

La obra había sido licitada con financiamiento nacional a través del Enohsa en el año 2022 y era una de las principales intervenciones previstas para acompañar el crecimiento urbano del Este metropolitano.

Tenía un plazo de finalización pautado para 2024, pero quedó frenada desde fines de 2023 y recién se reactivó en febrero de este año, después de que la Provincia lograra su traspaso y le inyectara 8 millones de dólares del Fondo de Resarcimiento para terminarla. Mingorance aseguró que se concluirá a fines del 2027.

Cornejo respaldó a Mingorance en Aysam

Más allá de la discusión sobre las responsabilidades políticas, Cornejo salió públicamente a respaldar a las autoridades de Aysam frente al avance judicial de la causa.

“Yo no comprendo mucho esa imputación porque no pueden imputarlo cuando no tienen muchas cosas más por hacer. No hay un desfalco, algo que dependiera de ellos. No es que abren y cierran una canilla”, sostuvo.

El gobernador insistió en que el problema es estructural y aseguró que la solución depende de completar obras que ya fueron presentadas ante la Justicia. “Lo que hay que hacer es terminar de ejecutar el plan. Ese plan se ha presentado en muchos lugares y se le ha presentado a la Justicia”, señaló.

Además, detalló que actualmente existe una solución provisoria para aliviar la situación en Los Corralitos mientras se avanzan con alternativas definitivas.

“La resolución técnica de esa zona es volcar provisoriamente en otra zona, pero también dos obras alternativas que se están resolviendo, por donde llevar la cloaca en la parte más conflictiva”, explicó.

En ese marco, Cornejo consideró injusto responsabilizar personalmente a los directivos de la empresa estatal por un problema histórico de infraestructura sanitaria.

“La verdad, responsabilizar a un par de personas que están al frente de Aysam por un problema sistémico... Y además reemplazarlos no veo que sea una salida a los efectos prácticos”, afirmó.

Y cerró diferenciando la situación de otros casos judiciales vinculados a corrupción o delitos contra la administración pública. “Es una cosa distinta a que un funcionario sea denunciado por un grave hecho o por corrupción”, concluyó.