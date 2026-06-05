El ministro de Justicia aclaró que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de Michelli como jueza

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dijo este viernes que el presidente Javier Milei no está obligado a emitir el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, aprobado ayer por el Senado pero aún resistido por el mandatario.

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En diálogo con radio Mitre, el funcionario aseguró: “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó ”.

La nominación de la magistrada Michelli para integrar el aún no conformado Tribunal Oral Federal 3 de La Plata se convirtió en el eje de una fuerte polémica política. A pesar de haber sido propuesta por el Poder Ejecutivo y contar con la aprobación del Senado, Milei decidió retirar el pliego días antes de su discusión final sin ofrecer explicaciones públicas.

En los pasillos de los tribunales federales trascendió que el malestar de la Casa Rosada radica en e l lazo de parentesco de la jurista con el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon .

María Verónica Michelli había sido propuesta para ser jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata.

“En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego como hicieron todos los presidentes”, repasó Mahiques.

“Lo de la cuñada o no se comenta, pero es falso. Para mí no es un escándalo, es un pliego más”, manifestó.

De hecho, el ministro recordó: “Uno de los pliegos retirados fue el de mi hermano (Ignacio). Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego. No hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada. Lo retiró”.

“El cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros dos candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”, aclaró Mahiques.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiomitre/status/2062865382625390925?s=20&partner=&hide_thread=false "No es un escándalo, es un pliego más", Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, habló con Eduardo Feinmann @edufeiok sobre la jueza Michelli.



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En relación a la votación de los 74 pliegos judiciales en el Senado, el ministro de Justicia definió que era “una deuda” con “la justicia, con el sistema judicial y con la ciudadanía”.

“Llegó a niveles históricos de un 37 % aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista”, defendió.

“Esta es una manera de ir saldando esa deuda y de ir dando respuesta y cumpliendo los objetivos que nos propusimos al asumir: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso hay que tener magistrados”, dijo.

Mahiques agregó que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Senado una nueva tanda de entre 50 y 60 pliegos la semana próxima, con el objetivo de superar los 200 en total.

Confirmó que hay seis vacantes de tribunales orales federales de Comodoro Py en condiciones de ser cubiertas. Para la Cámara Federal y los juzgados de primera instancia de ese fuero, en cambio, aún no hay ternas disponibles.

Sobre el máximo tribunal, el funcionario descartó urgencia del Gobierno por completarla: “La Corte funciona con tres miembros con mejores números en resoluciones que cuando estaba compuesta por cinco. La prioridad son los tribunales inferiores”.