Con Milei presente, el reclamo de la AMIA a 32 años del atentado: "Exigimos que resuelva de manera urgente y definitiva"

El presidente Javier Milei participó este viernes del acto central por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) , realizado frente a la sede de la institución, en la calle Pasteur 633, donde volvió a reclamarse justicia por el ataque que dejó 85 muertos y más de 300 heridos .

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Al igual que en los últimos dos años desde que asumió la Presidencia, Milei asistió a la ceremonia acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . También estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , entre otras autoridades nacionales.

El acto, organizado conjuntamente por la AMIA , la DAIA y familiares de las víctimas, tuvo como lema "Hoy no podemos perder la memoria" . La ceremonia comenzó a las 9.53 , el mismo horario en que explotó el coche bomba que destruyó la sede de la mutual el 18 de julio de 1994 .

Durante el homenaje, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza , lamentó que la investigación judicial no haya registrado avances durante el último año. " No se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. E s como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada ", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que " 32 años de impunidad es un abismo intolerable para cualquier república que pretenda llamarse democrática ".

Armoza también reclamó que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva de manera definitiva la validez del juicio en ausencia para los acusados del atentado.

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"Le exigimos que resuelva de manera urgente y definitiva la validez del proceso. No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos. Exhortamos a los jueces a que se aboquen a resolver el caso y que el juicio en ausencia se convierta en una realidad", expresó.

Durante su discurso, el titular de la AMIA también advirtió sobre la amenaza del terrorismo internacional y pidió mayores controles por parte del Estado. "Le solicitamos al Gobierno nacional un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera y en los pasos fronterizos", sostuvo.

Además, reclamó que la Argentina impulse acciones para que Interpol mantenga vigentes las órdenes de captura internacionales contra los prófugos vinculados al atentado y que ningún país les otorgue refugio.

El respaldo de Milei a Israel

La participación del Presidente se dio pocos días después de que volviera a expresar un fuerte respaldo a Israel durante un discurso en la Fundación Aliados de Israel.

En esa oportunidad, Milei recordó que Buenos Aires alberga la comunidad judía más importante de América Latina y calificó los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 como "actos cobardes y criminales" que dejaron una marca imborrable en la historia argentina.

El mandatario también defendió la política exterior de su Gobierno respecto del conflicto en Medio Oriente y destacó medidas como la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria de Irán y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas, además de la expulsión del encargado de negocios iraní.

Asimismo, resaltó la firma del memorándum de libertad y democracia con Israel y el impulso de los llamados Acuerdos de Isaac, orientados a combatir el terrorismo, el antisemitismo y sus fuentes de financiamiento.

"No hay neutralidad posible, como no la hubo nunca en los conflictos existenciales de la humanidad", había afirmado el Presidente en ese discurso.