Mendoza informó qué pasará con la vuelta a clases el lunes, tras la final del Mundial 2026

Mientras el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de decretar un feriado o un asueto administrativo tras la final del Mundial 2026 , Mendoza resolvió mantener su cronograma habitual y confirmó que el lunes 20 de julio habrá clases y actividad estatal normal, salvo que el presidente Javier Milei disponga un feriado nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

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La Dirección General de Escuelas (DGE) ratificó a Los Andes que el regreso a las aulas será el lunes 20 de julio , tal como estaba establecido en el calendario escolar 2026, luego del receso invernal que comenzó el 6 de julio y finalizará este viernes 17.

De esta manera, por ahora no habrá modificaciones en el sistema educativo mendocino , que contempla 190 días de clases y tiene previsto el cierre del ciclo lectivo para el 22 de diciembre.

En paralelo, desde Casa de Gobierno remarcaron que la provincia no tomó ninguna decisión adicional porque no existe , hasta el momento, una comunicación oficial del Gobierno nacional respecto de un feriado por el recibimiento de la Selección Argentina.

“ Vamos normal el lunes ”, señalaron desde el edificio ubicado en el Parque Cívico, al tiempo que explicaron que los feriados se establecen por ley, salvo que el Poder Ejecutivo nacional disponga una medida excepcional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) .

El antecedente de 2022 con el regreso de la Selección

En ese sentido, desde el Gobierno de Alfredo Cornejo diferenciaron la situación actual de lo ocurrido luego del Mundial de Qatar 2022, cuando la administración de Alberto Fernández decretó un feriado nacional para acompañar los festejos por la llegada del plantel campeón del mundo.

En aquella oportunidad, el Ejecutivo nacional estableció mediante el DNU 842/2022 el feriado del 20 de diciembre de 2022, con el objetivo de permitir el recibimiento de la Selección Argentina tras la obtención del título mundial. La medida alcanzó a todo el país, aunque mantuvo operativos los servicios esenciales y dispuso excepciones para algunas actividades.

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La postura que transmitieron desde Mendoza es que una eventual declaración de feriado nacional tendría alcance en la provincia si Nación avanzara con una norma de ese tipo, pero mientras eso no ocurra se mantiene vigente el esquema provincial.

El Gobierno nacional, en tanto, comenzó a preparar un operativo especial para el regreso del plantel argentino, independientemente del resultado de la final frente a España, ante la expectativa de una convocatoria masiva de hinchas para recibir al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Por ahora, en Mendoza el calendario sigue sin cambios: el lunes 20 de julio los estudiantes volverán a las escuelas tras el receso invernal y los organismos estatales tendrán sus actividades habituales.