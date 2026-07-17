"Pase lo que pase" y feriado en "evaluación": lo que se sabe del operativo para la vuelta de la Selección

Mientras la Selección Argentina se prepara para disputar este domingo la final del Mundial 2026 frente a España, el Gobierno nacional ya comenzó a organizar el operativo masivo para el regreso del plantel, más allá del resultado, y evalúa la posibilidad de decretar un asueto o incluso un feriado nacional para facilitar los festejos o el recibimiento de los jugadores.

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Desde la Casa Rosada dijeron a diario La Nación en que el dispositivo especial del recibimiento a la Scaloneta se implementará "pase lo que pase" en la final del domingo . La premisa oficial es garantizar la seguridad ante una convocatoria que se espera multitudinaria, ya que descuentan que miles de personas saldrán a las calles para recibir al equipo de Lionel Scaloni, independientemente del resultado.

“Se está organizando el operativo para la llegada de la selección, para garantizar la seguridad, pase lo que pase con el fútbol”, manifestaron fuentes oficialistas.

En el Ejecutivo consideran que será el operativo de mayor magnitud desde la llegada de Javier Milei a la presidencia y anticipan que el regreso del plantel tendrá un fuerte componente emocional, especialmente por tratarse del último Mundial de Lionel Messi.

En Balcarce 50 aseguran que se pondrá “todo a disposición” de la Selección y aguardan una respuesta de AFA, que por una cuestión lógica lo definirá posterior al partido del domingo.

Más allá del resultado de la final, se espera una caravana para darle cariño a Messi y a los jugadores

Desde Nación dan por descontado que el público local, más allá de ganar o perder la final, querrá hacer un gesto de cariño masivo a Lionel Messi tras su despedida de la Copa del Mundo.

La organización está encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mientras que también participa el asesor presidencial Santiago Caputo.

Ya hubo contactos entre Monteoliva y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, debido a que el Obelisco volverá a ser el principal punto de concentración de los hinchas en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el Gobierno aseguró haber establecido canales de comunicación con integrantes de la delegación argentina en Estados Unidos para ofrecer colaboración logística cuando el equipo emprenda el regreso.

"Queremos despolitizar el recibimiento"

Como ya dijo públicamente Javier Milei, en la Casa Rosada aseguran que la intención es colaborar con la organización, pero evitar cualquier intento de capitalizar políticamente el regreso de la Selección.

"Se quiere colaborar pero despolitizar el tema. Será un día para la sociedad y el Gobierno quiere estar lo más lejos posible. El único interés es no politizarlo. Sí hay muy buena predisposición para ayudar, pero no para meterse", afirmó una alta fuente oficial.

En la misma línea, otro funcionario sostuvo: "Se puso todo a disposición, pero la idea del Gobierno es correrse, despolitizarlo y que no haya interferencia política. Milei no los va a forzar a nada".

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¿Habrá asueto o feriado como en 2022?

En paralelo, el Gobierno analiza declarar un asueto administrativo o un feriado nacional una vez concluido el Mundial.

Fuentes oficiales confirmaron a TN que la posibilidad "está en evaluación" y explicaron que la decisión dependerá de la fecha en la que llegue la delegación, del aeropuerto elegido para el arribo y del tipo de celebración que finalmente organice la AFA.

La principal referencia es lo ocurrido tras el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, luego de la consagración del seleccionado argentino el domingo 18 de diciembre, el gobierno de Alberto Fernández decretó feriado nacional para el martes 20, día en que el plantel regresó al país y encabezó los festejos con los hinchas.

Aquella medida quedó plasmada en el Decreto 842/2022, que permitió la celebración popular, aunque mantuvo en funcionamiento los servicios esenciales y dispuso que bancos, entidades financieras y la entonces AFIP atendieran hasta el mediodía.

El feriado nacional alcanza, en general, tanto al sector público como al privado, salvo actividades esenciales.

El asueto, en cambio, suele limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos, mientras que el sector privado decide si adhiere o no.