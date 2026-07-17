Al estilo NBA o NFL: el lujoso anillo que la FIFA regalará a los campeones del mundo

El ganador de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España recibirá un exclusivo anillo de campeón, una tradición típica del deporte estadounidense en la NBA o NFL que se incorporará al torneo de la FIFA aprovechando que la definición se disputará en Estados Unidos.

La FIFA designó al árbitro para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El gran elogio de Shakira a Messi y su especial dedicatoria para Antonela Roccuzzo

La iniciativa se suma a los millonarios premios económicos que ya entrega la entidad rectora del fútbol por el rendimiento deportivo y forma parte del espectáculo que preparó para la definición del domingo 19 de julio, que también contará con un show musical de Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS durante el entretiempo, al estilo del Super Bowl.

En total, la FIFA fabricó 2.026 anillos conmemorativos. De ellos, 30 estarán reservados para los integrantes de la selección campeona , mientras que los 1.996 restantes serán comercializados en una edición limitada para coleccionistas y fanáticos.

Cada pieza fue diseñada especialmente para esta edición del Mundial y tendrá una personalización exclusiva para el equipo que levante la Copa.

En una de sus caras aparecerá el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y, en la otra, elementos identificatorios del país campeón. Además, cada anillo incluirá la inscripción "FIFA World Cup 2026 Champions", un número de serie grabado y un certificado oficial de autenticidad.

El anillo que la FIFA entregará a la selección campeona en el Mundial 2026

Según las imágenes difundidas por la FIFA, las piezas están confeccionadas en oro macizo, con incrustaciones de diamantes y zafiros que rodean la parte superior del anillo.

El organismo no informó el valor de mercado de cada pieza.

El capitán y el DT campeón recibirán un anillo especial

El próximo domingo, los futbolistas no recibirán inmediatamente la versión definitiva al finalizar el partido.

Como el diseño será personalizado una vez que se conozca al campeón, el capitán y el director técnico recibirán en el estadio una versión provisional, mientras que posteriormente la FIFA entregará los 30 anillos confeccionados a medida para cada integrante del plantel campeón.

Donald Trump entregará la Copa del Mundo

Otra de las novedades de la final será la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien encabezará la ceremonia de premiación y entregará la Copa del Mundo al campeón.

La asistencia ya había sido anticipada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y luego fue confirmada oficialmente por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Donald Trump estará en la final del Mundial 2026 y entregará la Copa al campeón EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Trump no asistió a ninguno de los 102 partidos disputados durante el Mundial, incluidos todos los encuentros de la selección estadounidense antes de su eliminación en octavos de final frente a Bélgica.

Su presencia en la final llega además en medio de la polémica relación que mantuvo con Infantino durante el torneo. Días atrás trascendió que el mandatario estadounidense se comunicó con el titular de la FIFA para solicitar una revisión de la tarjeta roja que había recibido el delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun.

La posterior suspensión de la sanción automática generó fuertes cuestionamientos en distintos sectores del fútbol internacional, que pusieron bajo la lupa la independencia de las decisiones disciplinarias durante la Copa del Mundo.