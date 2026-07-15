15 de julio de 2026 - 12:43

La FIFA venderá pedazos del césped de la final del Mundial 2026: cuánto cuestan y quiénes pueden comprarlos

Si la Selección avanza hasta la final, los fanáticos en Argentina no podrán recibir en sus domicilios el césped oficial que se venderá tras el partido.

De 450 a 3.000 dólares: los precios de la FIFA para ser dueño de un trozo de la final en Nueva Jersey

De 450 a 3.000 dólares: los precios de la FIFA para ser dueño de un trozo de la final en Nueva Jersey

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Imagen realizada con IA
Por Francisco Moreno

La FIFA anunció la venta de fragmentos auténticos del campo de juego de la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium. Los trozos de césped se ofrecerán como artículos de colección encapsulados en acrílico. Sin embargo, la entidad restringió los envíos exclusivamente a direcciones en Estados Unidos y Europa.

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La iniciativa busca que los aficionados puedan poseer una parte tangible del partido que se celebrará el domingo 19 de julio. Cada pieza se presentará dentro de un cubo transparente con los logotipos oficiales del torneo y los datos del encuentro grabados en su superficie. Para garantizar que el material proviene realmente del terreno de juego de Nueva Jersey, el paquete incluye una memoria USB con un video que certifica su origen.

En el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, se jugará la final del mundo 2026.
En el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, se jugará la final del mundo 2026.

Precios y exclusiones geográficas del recuerdo mundialista

El costo de salida de estos fragmentos es de 450 dólares, pero la cifra escala según el tamaño de la muestra o la zona del campo de la que haya sido extraída. En los casos de piezas de mayor envergadura o ubicaciones estratégicas en el terreno de juego, el valor puede alcanzar los 3.000 dólares por unidad. Esta estrategia de venta ya tuvo un antecedente directo en la final del Mundial de Clubes 2025, realizada también en el MetLife Stadium bajo el mismo formato de presentación.

A pesar del interés global por el torneo, la logística de entrega impone una barrera geográfica estricta para los coleccionistas del sur. Los residentes de Argentina y otros países fuera del eje conformado por Estados Unidos y Europa no cuentan con la opción de envío directo a través del sitio oficial del organismo. Esta limitación ocurre en un contexto donde la FIFA proyecta ingresos totales por 9.000 millones de dólares para este ciclo mundialista, superando por 2.000 millones lo obtenido en la edición de Qatar.

El catálogo de merchandising para el Mundial 2026 se ha diversificado con otros productos de lujo y servicios digitales personalizados. Además del césped, la tienda oficial ofrece réplicas de entradas por 19 dólares y la posibilidad de que el nombre de un fanático aparezca en las pantallas gigantes del estadio durante los entretiempos por un pago de 79 dólares. También se han lanzado discos de vinilo con la banda sonora oficial del torneo y valijas personalizadas.

Se estima que la venta de los fragmentos de pasto podría generar entre 10 y 11 millones de dólares adicionales para las arcas de la organización.

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