Mundial 2026: Prohíben ingresar con banderas de Malvinas a la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La histórica rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra vivirá un nuevo capítulo en la semifinal del Mundial 2026 . Con el pase a la gran final en juego, el encuentro que se disputará este miércoles en Atlanta ha encendido las alarmas de seguridad. Ante la expectativa global y la enorme masa de hinchas de ambos países, la FIFA confirmó un despliegue sin precedentes para blindar el estadio y sus alrededores.

El místico pedido de los hinchas de la Selección Argentina para la semifinal ante Inglaterra

En las últimas horas, la ministra de Seguridad de la Nación Argentina, Alejandra Monteoliva , brindó detalles clave de cómo será el operativo coordinado con las agencias de seguridad estadounidenses.

Además de no poder ingresar con banderas alusivas a Malvinas y con mensajes provocativos hacia la hinchas rival también se prohibirá el ingreso al estadio con botellas y elementos contundentes.

Los hinchas argentinos en el último Banderazo en este Mundial 2026.

El comunicado de la FIFA: Tolerancia cero a los incidentes

Además de no poder ingresar con banderas alusivas a Malvinas y con mensajes provocativos hacia la hinchas rival también se prohibirá el ingreso al estadio con botellas y elementos contundentes.

ALERTA POR ARGENTINA - INGLATERRA: "NO VAN A PODER ENTRAR" El Gobierno de Milei confirmó que no se podrá ingresar al estadio con banderas, camisetas o mensajes alusivos a MALVINAS. Habrá un operativo especial con 1.600 agentes y EE.UU. ya recibió una lista con 33.000… pic.twitter.com/mNR4uDxw35

El comunicado de la FIFA: Tolerancia cero a los incidentes

Desde la entidad que conduce Gianni Infantino emitieron un comunicado de prensa buscando llevar tranquilidad, pero marcando una postura sumamente firme respecto al comportamiento en las tribunas.

"La FIFA trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales, las autoridades de los estadios y todas las partes implicadas para garantizar la seguridad en todos los partidos y en las ciudades anfitrionas", señalaron de manera oficial.

Asimismo, la organización del torneo ratificó que el esquema planificado es robusto y cuenta con la confianza total del comité organizador: "Se aplicarán dispositivos de seguridad completos y sólidos en todos los encuentros que restan, tal y como ocurre en cada partido". Hasta el momento, el certamen ecuménico no ha registrado incidentes graves, y la intención de la casa madre del fútbol es mantener esa racha limpia.

Estrictos controles de ingreso en Atlanta: 1.600 policías

La ministra argentina Alejandra Monteoliva aclaró que la logística del operativo recae completamente bajo la órbita de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, ya que "ningún país tiene injerencia en la planificación, simplemente la posibilidad de hacer recomendaciones".

El dispositivo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta contará con la presencia de 1.600 agentes policiales y un protocolo de admisión sumamente estricto.

Elementos prohibidos para el partido:

Mensajes provocativos: No se permitirá el ingreso de pancartas, banderas o carteles con contenido político, ideológico, racial o provocativo de ningún tipo.

Envases peligrosos: Queda prohibido el ingreso de botellas o cualquier elemento arrojadizo que ponga en riesgo la integridad física de los presentes.

Scaloni y De Paul solicitaron "bajar los decibeles" en la previa

Conscientes de la carga histórica y emocional que rodea a este enfrentamiento, tanto el cuerpo técnico como los jugadores de la Selección Argentina intentaron desactivar cualquier clima de hostilidad ajeno al deporte.

En conferencia de prensa, el director técnico Lionel Scaloni fue contundente al recordar que se trata, simplemente, de "un partido de fútbol". En la misma sintonía, el mediocampista Rodrigo De Paul sumó su voz antes del último entrenamiento de la Albiceleste, pidiendo que la pasión se mantenga estrictamente dentro de los límites del campo de juego.

Con los ojos del planeta entero puestos sobre Atlanta, el operativo está listo para asegurar que el espectáculo sea puramente futbolístico.

Ficha Técnica del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026