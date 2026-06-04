Milei ignoró a Michelli, celebró los 74 pliegos aprobados y habló de una "reconstrucción de la Justicia"

"Los héroes del Garrahan": el documental de Milei sobre los médicos que no hicieron paro

La votación puso fin a años de vacantes sin cubrir en distintos tribunales del país. Según destacaron desde el Gobierno, varios de los candidatos aprobados habían superado los procesos de selección hace tiempo y aguardaban tratamiento legislativo desde hacía más de ocho años.

En sus redes sociales, Milei definió la jornada como "el inicio de la reconstrucción de la Justicia" y sostuvo que la aprobación de los pliegos representa un hecho relevante para el sistema judicial argentino.

Quien también se expresó fue el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que agradeció públicamente al presidente y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, "por su apoyo constante" . Además, destacó el trabajo realizado para impulsar los nombramientos en el Congreso.

El agradecimiento del magistrado se extendió también a los senadores nacionales, "en especial" a la "celeridad" de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron "incansablemente" que esta situación se hiciera posible en el corto tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanbmahiques/status/2062615980925227386?s=20&partner=&hide_thread=false Gracias Presidente @JMilei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto… — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) June 4, 2026

"Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo", expresó Mahiques.

También manifestó "un reconocimiento especial" al secretario de Justicia, Santiago Viola, "por su enorme labor y compromiso" para lograr el objetivo que impulsó el oficialismo.

"Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país", concluyó.