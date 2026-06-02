2 de junio de 2026 - 21:23

El Banco Central está a un paso de cumplir la "meta de reservas" tras otra fuerte compra de dólares

La máxima entidad lleva 99 jornadas consecutivas con compras. La última compra fue de US$175 millones, superando el 99% de los objetivos de reservas.

El Banco Central alcanzó el 99% de la meta de reservas acumuladas en el año.

El Banco Central alcanzó el 99% de la meta de reservas acumuladas en el año.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares y quedó a tan solo un paso de alcanzar la meta de acumulación de reservas prevista para este año. En la última rueda incorporó US$175 millones y ya acumula prácticamente la totalidad del objetivo fijado dentro de su programa monetario.

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La entidad además alcanzó las 99 jornadas consecutivas con intervención compradora en el Mercado Libre de Cambios (MLC). En lo que va de 2026, solamente el 2 de enero no realizó adquisiciones de divisas en el mercado oficial.

Con la compra de este martes, el BCRA acumuló US$9.981 millones desde el inicio de la denominada "fase 4" del programa económico. La cifra representa más del 99% de la meta inicial establecida en US$10.000 millones.

Se espera la “meta cumplida” antes del fin de semana

De mantenerse el ritmo actual, el organismo podría cumplir el objetivo antes de que finalice la semana. Apenas le faltan US$19 millones para alcanzar la meta comprometida, que incluso podría ampliarse hasta los US$17.000 millones según las condiciones del mercado.

En el stock diario, las reservas internacionales subieron US$59 millones hasta los US$48.427 millones.

Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que las compras de dólares del Central se ubicarán entre US$17.000 millones y US$24.000 millones.

“Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperarse, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”, dijo el ministro durante un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Brasileña.

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