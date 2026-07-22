Las reservas del Banco Central superaron nuevamente los USD 49.000 millones tras una nueva compra de divisas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró una nueva jornada con saldo positivo en el mercado cambiario tras adquirir USD 25 millones . Se trató de una operación que permitió que las reservas internacionales brutas volvieran a ubicarse por encima de los USD 49.000 millones .

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La compra se enmarca en la estrategia oficial destinada a fortalecer los activos externos de la autoridad monetaria y consolidar el nivel de reservas disponible.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, con la operación realizada este miércoles el organismo presidido por Santiago Bausili supera los USD 12.700 millones adquiridos durante 2026 .

Además, la entidad alcanzó 132 ruedas consecutivas con saldo comprador , contabilizando tanto las intervenciones efectuadas dentro del mercado cambiario como aquellas realizadas por otras vías. La continuidad de esta tendencia refleja la política de acumulación de divisas impulsada por la autoridad monetaria durante el año.

El incremento registrado en las reservas internacionales no responde únicamente a las compras diarias de dólares realizadas por el Banco Central. También contribuyeron el ingreso de fondos provenientes de organismos internacionales , las colocaciones de deuda y una mayor liquidación de divisas por parte del sector exportador , factores que ampliaron la disponibilidad de moneda extranjera.

Como resultado de ese escenario, el stock de reservas volvió a superar los USD 49.000 millones, ubicándose entre los niveles más elevados registrados durante la actual administración.

El Banco Central alcanzó 132 ruedas consecutivas con saldo comprador.

La acumulación de reservas, uno de los objetivos económicos del Gobierno

La evolución positiva de las reservas coincide con distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional para favorecer el ingreso de divisas al sistema financiero. Entre ellas se encuentra el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una propuesta orientada a incentivar la utilización de los denominados "dólares del colchón" dentro de la economía formal.

El fortalecimiento de las reservas del Banco Central constituye uno de los principales ejes de la estrategia económica oficial, con el objetivo de reforzar la posición externa del organismo y contribuir a la estabilidad del mercado cambiario.