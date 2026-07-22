H&M acelera su desembarco en Argentina: cuándo abriría su primer local

La cadena sueca de indumentaria H&M continúa avanzando con su desembarco en el mercado argentino y negocia la apertura de su primer local en el país dentro del shopping Alto Palermo , con el objetivo de inaugurar el espacio antes de fin de año.

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Las conversaciones se desarrollan junto a IRSA , la empresa dueña de los principales shoppings del país, y contemplan como fecha tentativa el mes de noviembre . De momento todavía restan definir distintos aspectos operativos y comerciales para concretar el proyecto.

La elección de Alto Palermo , ubicado sobre la avenida Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires, representa la apuesta de la compañía por uno de los centros comerciales con mayor circulación de visitantes del país. El proyecto forma parte de la estrategia de expansión de la marca en Argentina y se enmarca en el proceso de renovación que IRSA impulsa en ese shopping con la incorporación de nuevas firmas internacionales.

El desarrollo del negocio en Argentina será administrado por Hola Moda , un grupo de capitales panameños creado en 2020 para expandir la presencia de H&M en América Latina. La empresa está controlada por Phoenix y Dorben Group , cuyos accionistas también participan en la distribución regional de marcas internacionales como CH Carolina Herrera , Valentino , Michael Kors y Aló .

El esquema elegido responde a una modalidad cada vez más frecuente entre las grandes compañías internacionales de moda, que delegan la operación local en grupos especializados con experiencia en importación, logística, comercialización y gestión de tiendas.

En Argentina, un modelo similar es utilizado por otras marcas internacionales. Nike y Zara operan junto al grupo panameño Harari, mientras que Victoria's Secret trabaja con el grupo David, que también posee la licencia local de Bath & Body Works.

Con el ingreso de Hola Moda, serán tres los holdings panameños con presencia directa en el mercado argentino de indumentaria internacional.

La expansión de H&M en América Latina

La compañía inició su presencia en América Latina en 2012 con la apertura de su primera tienda en México. En ese país actualmente concentra la mayor cantidad de sucursales de la marca en la región.

Además, H&M cuenta con operaciones en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, como parte de su estrategia de crecimiento en el continente.

La renovación de Alto Palermo

La llegada de H&M se suma a otras incorporaciones previstas para Alto Palermo, donde IRSA avanza con un proceso de renovación de la oferta comercial. Entre las novedades figura la apertura de Miniso, además de las recientes incorporaciones de Victoria's Secret e Intimissimi, mientras que Adidas y Nike desarrollan obras de renovación en sus respectivos locales.

El desembarco de H&M será uno de los movimientos más importantes del centro comercial, ya que marcará la llegada al país de uno de los principales referentes mundiales del segmento fast fashion.

Fundada en Suecia en 1947 por Erling Persson, la empresa comercializa indumentaria, calzado, accesorios, cosméticos y productos para el hogar. En la actualidad cuenta con cerca de 4.000 tiendas en más de 79 países y registra ventas anuales superiores a US$22.000 millones.