El cierre de Fate impactó en Pampa Energía, que discontinuó su producción de caucho sintético

Pampa Energía anunció el cierre de su línea de producción de caucho sintético en el Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín , en la provincia de Santa Fe . La medida impactará sobre alrededor de 130 trabajadores de los 500 que actualmente se desempeñan en esa planta.

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La compañía informó que parte del personal afectado será reubicado en otras operaciones del grupo, entre ellas el proyecto Fertil Pampa , la futura planta de urea que prevé construir en Bahía Blanca con una inversión estimada en USD 2.700 millones .

La empresa explicó en un comunicado que el cierre responde a la fuerte retracción del mercado local de caucho sintético , producto de la menor actividad registrada en la industria del neumático .

Según indicó la compañía, los cambios experimentados por ese mercado hicieron inviable la continuidad de la actividad , pese a que previamente se evaluaron distintas alternativas para sostener el negocio.

En ese contexto, el cierre de Fate , uno de los principales fabricantes de neumáticos del país, redujo significativamente la demanda local de caucho sintético . La empresa había cesado sus operaciones en su planta de Virreyes luego de desvincular a sus trabajadores, lo que eliminó uno de los principales compradores de esta materia prima.

Pampa Energía aclaró que el resto de las operaciones del Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín continuará funcionando con normalidad. Como parte del proceso de reorganización, la empresa señaló que ofrecerá alternativas laborales a parte de los trabajadores afectados.

Entre las opciones mencionadas figuran oportunidades en SACDE, empresa que participará en la construcción de Fertil Pampa; en TGS (Transportadora de Gas del Sur); y en Transener, donde Pampa mantiene una participación co-controlante a través de Citelec.

La marca de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo. (archivo) Web

La apuesta estratégica de Pampa Energía

La compañía sostuvo que la decisión también responde a una estrategia destinada a concentrar recursos en actividades con mayores perspectivas de crecimiento y generación de valor.

En esa línea, esta semana confirmó el desarrollo de Fertil Pampa, que será la planta de urea más grande de la región y una de las mayores del mundo. El complejo tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales a partir de fines de 2029.

El proyecto se desarrollará sobre un predio de 80 hectáreas en el área portuaria de Bahía Blanca, con conexión directa a los gasoductos provenientes de Vaca Muerta, y durante su construcción demandará más de 3.500 empleos directos, además de generar alrededor de 300 puestos permanentes cuando entre en funcionamiento.

Pampa Energía. gentileza

La inversión más importante en la historia de la compañía

Durante la presentación del proyecto, Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, afirmó: "Es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa". La empresa solicitó el ingreso del proyecto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), trámite que permanece pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía.

La ejecución de la obra estará a cargo de Tecnimont, integrante del grupo italiano Maire, junto con SACDE, mientras que la tecnología será aportada por Nextchem, mediante su subsidiaria Stamicarbon, y por KBR.

Según las estimaciones difundidas por la empresa, el complejo podría aportar alrededor de USD 1.000 millones anuales a la economía argentina mediante la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones, principalmente hacia Brasil, uno de los mayores importadores de urea de la región.

Actualmente, la producción local de urea está concentrada en Profertil, cuya propiedad corresponde a Adecoagro y a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).