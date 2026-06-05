Mendoza y el CFI impulsan el desarrollo productivo con financiamiento y herramientas para PyMEs

El gobernador Alfredo Cornejo y el titular del CFI, Ignacio Lamothe, presentaron instrumentos financieros, asistencia técnica y programas de innovación para fortalecer la competitividad y la creación de empleo en la provincia.

El Gobernador Alfredo Cornejo junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe en la Bolsa de Comercio de Mendoza durante la apertura de la Jornada de Presentación de Herramientas Técnicas y Financieras.

En un encuentro clave para el sector privado local, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, encabezaron en la Bolsa de Comercio de Mendoza la "Jornada de Presentación de Herramientas Técnicas y Financieras". El evento tuvo como propósito central acercar a las empresas mendocinas soluciones concretas para fomentar la inversión, la innovación y la integración productiva.

La actividad contó con la participación de ministros del gabinete provincial, representantes de cámaras empresariales y emprendedores, quienes analizaron las líneas de trabajo orientadas a mejorar la competitividad en una economía diversificada como la de Mendoza.

El foco en las PyME y la solvencia fiscal Durante la apertura, Cornejo destacó que el tejido productivo de la provincia está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, las cuales son las principales generadoras de empleo. No obstante, señaló las dificultades actuales para acceder al crédito masivo. “Nuestro foco está puesto en la PyME mendocina, que es el gran empleador y el principal entramado económico de la provincia”, enfatizó el mandatario.

El Gobernador vinculó la posibilidad de implementar estas políticas al orden de las cuentas públicas, afirmando: “Queremos generar mayor competitividad en la economía de Mendoza con instrumentos viables y sustentados en la solvencia fiscal de la provincia”. Asimismo, destacó que Mendoza busca fortalecer a los proveedores locales para que puedan integrarse en sectores estratégicos como la minería y el petróleo.

Herramientas de financiamiento e innovación Por su parte, Ignacio Lamothe explicó que el mandato del CFI es diseñar puentes entre el ahorro y la inversión productiva. Entre las herramientas destacadas se encuentra el Programa de Desarrollo de Proveedores, que brinda asistencia técnica y financiamiento tanto a empresas núcleo como a sus proveedores. “Mendoza es una referencia para el país en muchos procesos institucionales y hoy también está marcando el camino en materia de financiamiento y acceso al mercado de capitales”, afirmó Lamothe.

Dentro de los instrumentos presentados, se mencionaron: Créditos individuales: Montos que pueden alcanzar los 500 millones de pesos para capital de trabajo, inversiones y certificaciones internacionales.

Montos que pueden alcanzar los para capital de trabajo, inversiones y certificaciones internacionales. Innova CFI: Un fondo de inversión destinado a promover empresas de base científico-tecnológica y proyectos de alto valor agregado.

Un fondo de inversión destinado a promover empresas de base científico-tecnológica y proyectos de alto valor agregado. Mercado de Capitales: Herramientas para facilitar el fondeo de las MiPyMEs a través de mecanismos financieros modernos. Acuerdos estratégicos y visión económica El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, recordó la importancia del Fondo de Garantías del CFI, que inicialmente generó dudas pero que hoy resulta vital ante la reactivación del sistema financiero. Según Fayad, el objetivo es “financiar el desarrollo productivo y ayudar especialmente a las PyMEs a adaptarse a una nueva realidad económica”. En el marco de la jornada, se firmaron convenios para fortalecer la logística provincial y se formalizó la adhesión de empresas líderes como La Anónima y Fecovita al Programa de Desarrollo de Proveedores. Además, se anunció la realización del Congreso de Infraestructura Vial para el desarrollo, que tendrá lugar en septiembre. La jornada concluyó con talleres prácticos en el Mendoza TIC Parque Tecnológico y el Área de Innovación de la UNCuyo, donde especialistas explicaron a los empresarios cómo acceder efectivamente a estas nuevas fuentes de financiamiento.