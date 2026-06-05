Industria audiovisual: el impacto económico del cash rebate para filmar o no un proyecto

El Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas que se realizó en Mendoza contó con la presencia de ministros de cultura de todas las provincias, especialistas del sector así como personalidades destacadas del mundo audiovisual . En este contexto, se llevó adelante un espacio de debate y propuestas organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en donde representantes de toda la provincia debatieron sobre dos ejes que impactan sobre el crecimiento económico del sector.

Por un lado, se discutió la importancia de contar con datos formales del sector y, por el otro, acerca de las diversas estrategias de internacionalización para llevar los proyectos y servicios nacionales al exterior. En un contexto complejo no solo por las particularidades globales del área audiovisual sino también por las nacionales en donde se ha quitado casi parte del financiamiento y apoyo al sector, el espacio fue propicio para poner en valor el fuerte retorno económico que esta industria genera .

“No solo crea trabajo y desarrolla valor agregado sino que exporta al mundo la marca país”, precisó Vanesa Ragone, al frente de productora Haddok que cuenta con un premio Oscar en su haber por haber producido “El secreto de sus ojos” . A la conversación se sumó Antonio Pita de la productora cordobesa Prisma , también con grandes producciones detrás y Sofía Toro, al frente de la Cámara Mendocina de Productores Audiovisuales (CAMPRO) . Los tres, además, son miembros de la Academia Nacional de Cine.

Si hay algo que el mundo tiene claro es lo que aporta el cine. En palabras de Ragone: “Lo que da el audiovisual es un producto cultural, pero también una ventana de la Argentina al mundo por la que no solo se devuelven dólares sino también industria del conocimiento, interés mundial, etc.”. En este marco, agregó la profesional, el sector en su conjunto trabaja para mantener y hacer crecer la marca Argentina que está instalada por su calidad, pero que no debe “dormirse en los laureles”.

La competencia global para crecer en este sector de servicios es alta. Los especialistas hicieron foco en que el retorno económico que la industria audiovisual genera dentro de cualquier país. “Por eso en Estado Unidos, los gobiernos locales se pelean por fomentar al audiovisual y en Europa pasa algo similar”, agregó Antonio Pita quien hizo hincapié en la fuerza que ha ganado Uruguay debido a la existencia de un plan sostenido de fomento audiovisual. “No se trata de un subsidio sino de un incentivo que se da en todo el mundo debido al aporte que el sector hace a la economía”, subrayó Pita.

En este contexto, hay dos herramientas tradicionales que se utilizan a nivel global para atraer inversiones y se trata del “cash rebate” (devolución de una parte de la inversión) o del “tax rebate” (incentivos impositivos). “Contar con uno de estos programas es la delgada línea entre hacer un proyecto o no hacerlo”, resumió Pita. En línea, la ganadora del Oscar agregó que se trata de políticas de Estado que deben mantenerse en el tiempo debido a los ritmos propios de la industria y de la importancia de contar o no con una locación determinada.

En Argentina, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires tienen programas de cash rebate y mientras la última lo tiene aceitado desde hace tiempo en una suerte de competencia cabeza a cabeza con Uruguay, en Córdoba es más reciente. Sin embargo, previo a la existencia del rebate, esta provincia contaba con programas de incentivo para la industria audiovisual. En Mendoza, hay una ley de cash rebate que fue implementada en 2023, 2024 y 2025.

image

Según contó Sofía Toro, ganadora de un cash rebate y quien ha participado de películas de trascendencia internacional, este año todavía no se ha llamado al concurso del cash rebate. Desde su punto de vista se trata de un incentivo que redunda en que los realizadores mendocinos o vuelvan a la provincia o se queden a trabajar aquí en lugar de emigrar a Buenos Aires u otras capitales del mundo. “España es un ejemplo de cómo implementar el cash rebate en distintas regiones con la llegada al mundo que esto ha implicado”, subrayó Vanesa Ragone.

Los números de la industria audiovisual en Mendoza

Según un Estudio de Impacto Económico sobre la Política Cash Rebate 2023-2025, por cada peso invertido por el Estado provincial a través del programa de incentivos, se generaron $1,41 de actividad económica local y $2,31 de inversión total. Además, la política permitió la creación de 1.986 puestos de trabajo, de los cuales 762 fueron empleos directos y 1.224 indirectos.

El estudio también destacó un retorno fiscal del 6,84% a través de la recaudación de Ingresos Brutos. Otro de los aspectos para tener en cuenta es el denominado “efecto derrame”. Según el informe, el 18,5% de la inversión audiovisual benefició a sectores tradicionales de la economía mendocina.

El impacto a alcanza a actividades como hotelería, gastronomía, transporte, alquiler de vehículos, logística, comercio, servicios técnicos y proveedores locales que participan de manera indirecta en las producciones. A ello se suman efectos de largo plazo vinculados al fortalecimiento de la marca Mendoza.

image

Entre las grandes producciones filmadas en Mendoza en estos tres años hay cinco que sobresalieron por su tamaño e importancia. Entre todos movilizaron más de $450 millones de inversión local. Se trata de “Los Renacidos” ($116,3 millones), “Simón de la Montaña” ($114,7 millones), “Mensaje en una Botella” ($89 millones), “Perimetral” ($71,1 millones) y “Jaque Mate” ($57,9 millones).

Más allá de los números económicos, el estudio sostiene que el Cash Rebate contribuyó a posicionar a Mendoza como un polo audiovisual de referencia en el interior del país, lo que favoreció la radicación de productoras nacionales e internacionales, la capacitación de técnicos y profesionales locales y la retención de talento joven. En sus conclusiones, el trabajo afirma que la política de incentivos “no solo se paga sola”, sino que contribuye a construir una economía creativa.