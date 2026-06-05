Argentina Tech Week NY: empresas nacionales revelaron cómo transformar la IA en valor real para los negocios

En el marco de Argentina Tech Week NY 2026 , la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) lideró este jueves el panel The AI Shift: From Hype to Applied Business Value, un espacio de alto nivel donde líderes tecnológicos de la región compartieron experiencias concretas sobre cómo pasar de la euforia por la inteligencia artificial a su implementación práctica y medible en las organizaciones.

Con un hub propio en Nueva York, Argentina se muestra como centro global para la industria del conocimiento

La Argentina Tech Week NY, desarrollada del 1 al 5 de junio en Nueva York, fue una iniciativa impulsada colectivamente por Cessi, la Cámara Argentina Fintech, la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap), Argencon, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York.

Talento nacional que se muestra en el mundo: Argentina Tech Hub, en el marco de la NY Tech Week 2026.

Talento nacional que se muestra en el mundo: Argentina Tech Hub, en el marco de la NY Tech Week 2026.

La misión central de este hub tecnológico fue atraer inversiones, generar oportunidades comerciales, promover la internacionalización de compañías locales y posicionar a la Argentina como un actor estratégico y relevante en la economía global del conocimiento. Durante la semana realizaron paneles, workshops y encuentros de networking enfocados en inteligencia artificial, transformación digital, venture capital, Web3 y nuevas tendencias financieras.

En este contexto estratégico, el panel organizado por Cessi fue presentado por Fernanda Yanson (Coordinadora del Espacio Internacional de la Cámara y de la Red ArgenTIna IT) y reunió a líderes de empresas socias: Diego Giron (Founder & CEO de Leanmote), Gabriel Otero (Founder & CEO de GOSYS Global), Juan José Costa (Head of Business Development de Avenga Latam) y Andrés Godino (VP of Delivery de Avenga Latam), bajo la moderación de Javier Delgado (CEO de Quadion Technologies) y miembro del Espacio Internacional de CESSI y de la Red ArgenTIna IT.

El debate evidenció que el 2026 marca un punto de inflexión absoluto: las organizaciones ya no se preguntan qué es la IA, sino cómo generar un retorno de inversión (ROI) medible y tangible en su operación diaria.

El cambio de paradigma hacia la IA aplicada

Durante el encuentro, se coincidió en que la inteligencia artificial está atravesando una etapa de madurez en la que el foco se desplazó de la simple adopción de herramientas hacia la reingeniería profunda de los procesos de negocio.

Las principales conclusiones estratégicas del debate fueron:

El software es un commodity: la diferencia está en cómo se lo rodea. Hoy en día, el acceso a los modelos de IA es el mismo para todos. El verdadero valor y la ventaja competitiva ya no están en la herramienta elegida, sino en la estructura de soporte, el contexto del negocio, la capacitación del equipo y los procesos de control que se arman alrededor de ella. Una estrategia de soporte madura puede duplicar los resultados de la tecnología frente a una implementación improvisada.

El "efecto embudo": producir más rápido exige revisar mejor. La IA ha acelerado drásticamente la capacidad inicial de generar contenidos, códigos y datos. Sin embargo, esto ha trasladado la presión a las etapas de revisión y control. Las empresas que no adapten sus procesos de supervisión corren el riesgo de generar un cuello de botella operativo y acumular errores invisibles.

La Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) en la Argentina Tech Week NY 2026 La Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) en la Argentina Tech Week NY 2026 Gentileza

La calidad le gana a la cantidad: el costo del error como nueva métrica. Como la IA hace que producir volumen sea extremadamente barato, la cantidad de tareas o documentos generados ya no es un indicador útil de éxito. La métrica más honesta para medir si la IA aporta valor real o sólo genera confusión es la "tasa de retrabajo"; es decir, cuánto de lo que hace la IA debe ser corregido por humanos.

La IA es un amplificador, no un salvavidas. El valor económico real aparece cuando se miden los efectos a mediano plazo en la organización (como liberar tiempo de los equipos, capturar el conocimiento interno y evitar tareas repetitivas), y no simplemente al contar cuántas licencias de software se compraron.

La responsabilidad final nunca se automatiza. La integración de la IA en procesos corporativos requiere reglas claras. Automatizar las tareas operativas es viable y recomendable, pero la responsabilidad final (accountability) debe seguir siendo 100% humana. Las decisiones estratégicas, la seguridad y la aprobación de los entregables deben tener siempre un nombre y apellido detrás.

Nuevos termómetros para medir el éxito. Para evaluar el impacto real de la IA, las empresas deben mirar más allá de las métricas técnicas tradicionales. El éxito actual se mide evaluando la madurez de la estrategia digital, la eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos y, fundamentalmente, el bienestar y adaptación del equipo humano frente al cambio.

Además de los panelistas, la delegación oficial de Cessi en Nueva York estuvo integrada por las empresas socias Khem Labs, Exomindset, Quadion Technologies, 10Pines, Code First Lab, GOSyS Global, Making Sense LLC, SQUAD, VORTEX, MINEXUS y Avenga, quienes participaron activamente de toda la agenda internacional.

El paso de la Cámara de la Industria Argentina del Software por la Argentina Tech Week NY demostró que la industria del software local no solo exporta talento, sino también una visión de vanguardia para los negocios globales, destacaron,

Además, la principal lección que dejó este encuentro internacional es que la verdadera revolución de la IA no vendrá de la creación de tecnologías más grandes, sino de la capacidad de las empresas para madurar operativamente, mantener al ser humano en el centro de las decisiones y conectar el capital invertido en tecnología con resultados comerciales medibles, reales y sustentables.