Con un hub propio en Nueva York, Argentina se muestra como centro global para la industria del conocimiento

Durante cinco días, la tecnología argentina tiene una vidriera exclusiva en uno de los principales centros de innovación del planeta en Nueva York, Estados Unidos.

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Hasta el viernes 5 de junio, e l Consulado General de Argentina en Nueva York alberga el Argentina Tech Hub , una iniciativa que reúne a empresas, startups, inversores, cámaras empresariales y referentes del sector en el marco de la NY Tech Week 2026 .

Argentina es el único país que cuenta con un hub nacional propio dentro de esta edición de la NY Tech Week.

La propuesta fue impulsada por la Cancillería . Además de Argencon, entidad que nuclea a las principales empresas del sector de la Economía del Conocimiento, participan la Cámara de Industria del Software de Argentina (Cessi), la Cámara de Empresas Fintech , la Asociación Argentina de Capital Privado , Emprendedor y Semilla (Arcap) y Carolina Bustos , directora de Promoción de Exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento, Industrias Creativas, Turismo y Deportes de la Cancillería.

Uno de los paneles en Argentina Tech Hub, en el marco de la NY Tech Week 2026.

Uno de los paneles en Argentina Tech Hub, en el marco de la NY Tech Week 2026.

La iniciativa se desarrolla en un contexto favorable para el sector. La Economía del Conocimiento se consolidó como el tercer complejo exportador argentino y durante 2025 alcanzó exportaciones por USD 9.563 millones, una cifra que refleja el creciente peso de los servicios basados en el conocimiento dentro de la estructura productiva nacional.

Más allá de la visibilidad institucional, el Argentina Tech Hub forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la presencia internacional de las empresas tecnológicas argentinas y atraer inversiones hacia el país.

De hecho se presentó Next From Argentina, el portfolio nacional de startups y scaleups impulsado por la Cancillería y el Ministerio de Economía, que conecta empresas innovadoras con socios internacionales a través de las más de 150 representaciones argentinas en el exterior.

Por ejemplo, el grupo Beyond anunció una inversión de USD 55 millones para un centro de servicios tecnológicos en Argentina, con foco en inteligencia artificial y la contratación de hasta 150 ingenieros en el primer año.

Talento nacional que se muestra en el mundo: Argentina Tech Hub, en el marco de la NY Tech Week 2026. Talento nacional que se muestra en el mundo: Argentina Tech Hub, en el marco de la NY Tech Week 2026. Gentileza / Consulado Argentino en Nueva York

Cinco días para mostrar el talento argentino en Nueva York

El Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York fue transformado en una plataforma de intercambio y generación de negocios.

Con cuatro salas funcionando en simultáneo y una programación organizada en bloques de 90 minutos, empresas y organizaciones argentinas presentan esta semana desarrollos tecnológicos, participan de reuniones estratégicas y buscan abrir nuevas oportunidades comerciales.

La convocatoria reúne a startups, scaleups, fondos de inversión, aceleradoras, universidades, comunidades tecnológicas y compañías consolidadas que buscan ampliar su presencia internacional.

El programa, dividido por temáticas, tuvo el lunes dedicado al ecosistema emprendedor argentino y a los servicios profesionales.

El martes puso el foco en las industrias creativas y la tecnología. El miércoles concentró las actividades vinculadas a fintech, inversiones y scaleups.

Este jueves gira alrededor de la inteligencia artificial y sus aplicaciones empresariales. Finalmente, el viernes estará orientado a sectores como ciberseguridad, agtech, biotech y healthtech.

Talento nacional que se muestra en el mundo: Argentina Tech Hub, en el marco de la NY Tech Week 2026. Talento nacional que se muestra en el mundo: Argentina Tech Hub, en el marco de la NY Tech Week 2026. Gentileza / Consulado Argentino en Nueva York

Inteligencia artificial, fintech y ciberseguridad

Entre los temas que dominan la agenda aparecen la inteligencia artificial aplicada a negocios, la tokenización de activos reales, los marcos regulatorios para criptomonedas, la expansión de los neobancos y las nuevas herramientas de automatización empresarial.

También habrá espacio para sectores de fuerte crecimiento como la ciberseguridad, donde participarán referentes internacionales y organizaciones especializadas. La programación incluye paneles, workshops, pitch sessions, demostraciones tecnológicas, mesas redondas y encuentros de networking.

Entre las compañías y organizaciones participantes figuran firmas reconocidas del ecosistema argentino como Globant, Baufest, Ekoparty, 10Pines y Truelogic, además de decenas de startups de distintas verticales tecnológicas.