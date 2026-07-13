Qué es (y qué no es) la IA: el Polo TIC Mendoza impulsa un ciclo formativo

La inteligencia artificial dejó de ser terreno exclusivo de programadores: hoy está en el celular de cualquiera. Con esa premisa, el Polo TIC Mendoza puso en marcha su Laboratorio de IA, un ciclo de charlas quincenales que se transmiten por Twitch y quedan disponibles en YouTube, pensado tanto para quienes trabajan en tecnología como para el público general.

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"Hace dos años la IA estaba reservada para usuarios avanzados. Hoy la tiene cualquier persona en el celular", grafica Alejo Cardoso del Laboratorio, quien estuvo a cargo de la charla inaugural del ciclo.

Detrás del Laboratorio hay una convicción que atraviesa todo el ciclo: la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de todos, pero el conocimiento sobre cómo funciona y cómo aprovecharla sigue siendo terreno desconocido para la mayoría. Frente a ese desfase, el Polo TIC decidió poner su experiencia a disposición de la comunidad.

"Es un fenómeno transversal", definen desde el Polo. Por eso el ciclo se abrió deliberadamente a todo el tejido social: no está pensado solo para quienes trabajan en tecnología, sino para cualquier persona que quiera entender qué está usando, cómo funciona y qué es valioso. La propuesta busca que tanto quien recién se acerca a estas herramientas como quien ya las utiliza a diario encuentren un espacio para explorar sus fundamentos y despejar dudas, en un momento en que la IA avanza más rápido de lo que la mayoría alcanza a procesar.

La primera charla, titulada "Qué es y qué no es la IA hoy", buscó despejar el vértigo y el FOMO que genera un fenómeno que avanza a pasos acelerados. "La gente que no conoce cómo funciona todo esto se marea, y al final no sabe qué está usando ni qué es valioso", señala Cardoso.

Sin entrar en programación, el encuentro recorrió los fundamentos: que la IA es probabilística y no "lee" ni "entiende" como una persona, sino que procesa el texto en tokens (unidades que pueden ser palabras o fragmentos de palabras) y, mediante bases de datos vectoriales, predice cuál es la respuesta más probable según el contexto. Una misma palabra, como "demanda", puede orientar la respuesta hacia lo jurídico o hacia otro tema completamente distinto según las palabras que la rodean.

De ahí, explica Cardoso, se desprenden las limitaciones que el usuario debe conocer: la posibilidad de error, las llamadas "alucinaciones" y el carácter estocástico de estos sistemas, que nunca devuelven exactamente la misma respuesta dos veces. También se abordó cómo funciona la memoria y la ventana de contexto, y un consejo práctico: no siempre conviene usar el modelo más nuevo. "Los últimos modelos consumen muchísimos más tokens y son mucho más caros. Para muchas operaciones sobra con un modelo de tres o cuatro generaciones anteriores", apunta. En síntesis: la importancia de entender cómo usar la IA con criterio.

Segunda parada: IA aplicada a los negocios

El segundo encuentro estuvo a cargo de Sebastián Paredes, consultor de IA, y giró en torno a la IA aplicada a los negocios. A diferencia de la charla inaugural, esta fue presencial: se realizó en el Parque TIC, organizada junto al Ministerio de Producción, y quedó también disponible en streaming. La charla consistió en dar a entender que las empresas no pueden aprovechar la IA si primero no ordenan sus datos.

Uno de los diagnósticos más repetidos del encuentro fue el desorden que existe en las empresas en materia de datos. Antes de incorporar IA, el primer paso es siempre un relevamiento: cómo se manejan los datos de ventas, de stock, de proveedores, de usuarios. Recién a partir de ahí se identifican los dolores concretos y qué tipo de solución se necesita.

El encuentro despertó muchas preguntas de emprendedores y startups sobre por dónde empezar. La respuesta fue consistente: primero el diagnóstico, para no repetir el error de tantas empresas que "quieren usar IA y no saben para qué".

Tercera charla: qué pasa detrás de cada prompt

El tercer encuentro del ciclo, a cargo de Tania Damiani, volvió al terreno conceptual con una pregunta que muchos usuarios se hacen sin encontrar respuesta clara: ¿por qué la IA responde como responde? ¿Qué ocurre realmente detrás de cada prompt?

La charla recorrió los conceptos que suelen mencionarse pero pocas veces se explican de forma accesible: tokens, predicción probabilística, ventana de contexto, el funcionamiento de los grandes modelos de lenguaje, etc. Fiel al espíritu del ciclo, la propuesta fue entender qué sucede "detrás de escena" para usar estas herramientas con mayor criterio, mejores resultados y una mirada más crítica.

Lo que viene desde el Polo TIC: un calendario que alterna teoría y práctica

El programa completo contempla 12 encuentros quincenales entre junio y noviembre de 2026, de 18.30 a 20, diseñados para intercalar charlas conceptuales y aplicadas de modo que todos los públicos encuentren su lugar. La alternancia busca que nadie quede afuera: quien encuentre muy avanzada una charla, o muy básica otra, tendrá en 15 días una propuesta más cercana a su nivel e intereses.

La próxima cita es el 16 de julio con "IA en retail", a cargo de Luis Vivanco, y el 27 de julio Emiliano Panelli profundizará en embeddings, contexto y memoria. El recorrido seguirá durante los meses siguientes con temas como la IA en servicios profesionales, en marketing y contenido, los agentes y sus aplicaciones, y la IA en operaciones y procesos, para cerrar en noviembre con una charla sobre cómo implementar está herramienta en las organizaciones: menos discurso, más acción.

Las charlas se transmiten en vivo por Twitch y quedan disponibles en el canal de YouTube del Polo TIC Mendoza.