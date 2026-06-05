Nace el Calendario Tech Mendoza: la agenda unificada para el ecosistema de innovación de la provincia

El Polo TIC Mendoza junto a otras instituciones lanza está iniciativa que busca unificar en una sola plataforma todos los eventos tecnológicos de Mendoza.

Al acceder a la plataforma, se podrá acceder a la agenda completa de eventos de innovación y tecnología de la Provincia de Mendoza. La agenda es abierta para que quién lo desee pueda sumar actividades vinculadas al ecosistema.

El Calendario Tech Mendoza es la nueva herramienta del ecosistema de tecnología e innovación de la provincia. Unifica en una sola plataforma los eventos de emprendimiento, desarrollo y networking vinculados al ecosistema, para que nada quede fuera del radar de la comunidad mendocina.

La información sobre eventos tech en Mendoza siempre existieron pero de manera dispersa sin coordinación. Esa fragmentación tenía un costo concreto: los eventos competían entre sí por fechas, público y sponsors, cuando en realidad convocan a la misma comunidad. El Calendario Tech Mendoza nace para resolver eso, y lo hace desde un espíritu colaborativo, la idea es que la iniciativa pertenezca a todo el ecosistema-tech de provincia. Fue impulsada por organizaciones que ya hacen el ecosistema mendocino — el Polo TIC Mendoza, Embarca, Endeavor, Cuyo Connect, Lodo — junto a quienes ya venían organizando eventos en la región, y pone toda esa información a disposición de la comunidad tech local y de quienes lleguen desde otras provincias o del extranjero queriendo conocer qué pasa en Mendoza.

Tecnología e innovación mendocina, abierta a todos Cualquier organizador puede sumar su evento. La agenda pasa por una curaduría simple para darle seriedad y certeza a quienes usen el calendario. Se analiza que el evento sea real, que ocurra en Mendoza y que tenga perfil tecnológico o de innovación. Las categorías cubren tecnología y desarrollo, emprendimiento y startups, networking y educación y formación.

Cómo sumarse al calendario de tecnología de Mendoza Patricia Soria, representante del Polo TIC Mendoza en esta iniciativa, sintetiza la apuesta: "Tener una grilla completa con todos los eventos y ver todo lo que realmente se está haciendo ayuda a seguir posicionando a Mendoza dentro del ecosistema tecnológico de todo el país."

Para sumar un evento, hay que crearlo en Luma y completar el formulario de validación en el sitio. Una vez aprobado, queda visible para toda la comunidad.