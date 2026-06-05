5 de junio de 2026 - 16:08

Nace el Calendario Tech Mendoza: la agenda unificada para el ecosistema de innovación de la provincia

El Polo TIC Mendoza junto a otras instituciones lanza está iniciativa que busca unificar en una sola plataforma todos los eventos tecnológicos de Mendoza.

Al acceder a la plataforma, se podrá acceder a la agenda completa de eventos de innovación y tecnología de la Provincia de Mendoza. La agenda es abierta para que quién lo desee pueda sumar actividades vinculadas al ecosistema.&nbsp;

Al acceder a la plataforma, se podrá acceder a la agenda completa de eventos de innovación y tecnología de la Provincia de Mendoza. La agenda es abierta para que quién lo desee pueda sumar actividades vinculadas al ecosistema. 

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POLO TIC MENDOZA
Los Andes | María Jesús Abril
Por María Jesús Abril

El Calendario Tech Mendoza es la nueva herramienta del ecosistema de tecnología e innovación de la provincia. Unifica en una sola plataforma los eventos de emprendimiento, desarrollo y networking vinculados al ecosistema, para que nada quede fuera del radar de la comunidad mendocina.

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La información sobre eventos tech en Mendoza siempre existieron pero de manera dispersa sin coordinación. Esa fragmentación tenía un costo concreto: los eventos competían entre sí por fechas, público y sponsors, cuando en realidad convocan a la misma comunidad. El Calendario Tech Mendoza nace para resolver eso, y lo hace desde un espíritu colaborativo, la idea es que la iniciativa pertenezca a todo el ecosistema-tech de provincia. Fue impulsada por organizaciones que ya hacen el ecosistema mendocino — el Polo TIC Mendoza, Embarca, Endeavor, Cuyo Connect, Lodo — junto a quienes ya venían organizando eventos en la región, y pone toda esa información a disposición de la comunidad tech local y de quienes lleguen desde otras provincias o del extranjero queriendo conocer qué pasa en Mendoza.

Tecnología e innovación mendocina, abierta a todos

Cualquier organizador puede sumar su evento. La agenda pasa por una curaduría simple para darle seriedad y certeza a quienes usen el calendario. Se analiza que el evento sea real, que ocurra en Mendoza y que tenga perfil tecnológico o de innovación. Las categorías cubren tecnología y desarrollo, emprendimiento y startups, networking y educación y formación.

Cómo sumarse al calendario de tecnología de Mendoza

Patricia Soria, representante del Polo TIC Mendoza en esta iniciativa, sintetiza la apuesta: "Tener una grilla completa con todos los eventos y ver todo lo que realmente se está haciendo ayuda a seguir posicionando a Mendoza dentro del ecosistema tecnológico de todo el país."

Para sumar un evento, hay que crearlo en Luma y completar el formulario de validación en el sitio. Una vez aprobado, queda visible para toda la comunidad.

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