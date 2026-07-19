Cuyo Construye de julio: cómo la tecnología y la sustentabilidad redefinen el mercado actual

Una nueva edición del suplemento especial Cuyo Construye llegó a los lectores de Mendoza y San Juan para profundizar en las tendencias que transforman el sector de la edificación, el desarrollo corporativo y la infraestructura pública regional. En este número, el enfoque principal está puesto en cómo la planificación inteligente, la innovación tecnológica y los espacios colaborativos logran mejorar tanto la economía familiar como la competitividad de las empresas del sector.

El confort térmico y la reducción del consumo energético se han consolidado como puntos centrales al proyectar obras en la región cuyana, una zona caracterizada por sus marcadas amplitudes térmicas. Diversos especialistas coinciden en que incorporar la aislación desde la génesis del proyecto no solo optimiza la climatización de las viviendas, sino que también eleva la calidad de vida de sus habitantes.

Entre las soluciones más elegidas en el mercado mendocino destaca el poliestireno expandido por su excelente equilibrio entre costo y rendimiento térmico, ganando terreno junto a métodos industrializados como Concrehaus, donde el núcleo aislante ya forma parte de la estructura de muros y cubiertas. Por otro lado, en la provincia de San Juan se mantiene una fuerte presencia de la construcción tradicional, la cual incorpora alternativas como el hormigón alivianado con perlita expandida y la piedra pómez volcánica para mitigar las inclemencias climáticas.

La protección solar y la climatización de los ambientes también muestran una evolución notable hacia la sustentabilidad y el diseño arquitectónico. Empresarios del sector destacan que la estrategia ideal consiste en frenar el impacto de la temperatura desde el exterior de la vivienda mediante el uso de persianas de poliuretano inyectado o cortinas con telas blackout.

A la par de estos materiales, la domótica y la automatización se afianzan con fuerza en los hogares, permitiendo a los usuarios programar y controlar la apertura de persianas y cortinas desde sus teléfonos celulares o mediante comandos a distancia, lo que aporta comodidad, eficiencia en el uso de la energía y un plus de seguridad.

El avance de las obras públicas y la conectividad vial

El desarrollo de la infraestructura urbana tiene un espacio destacado en esta edición con la puesta en marcha de la Obra Acceso Este en Mendoza, una intervención integral sobre un tramo clave que atraviesa el departamento de Guaymallén. Las tareas, que contemplan la adición de una tercera trocha por sentido aprovechando el espacio del cantero central, buscan dar respuesta a un problema histórico de conectividad vial y urbana en una traza que llega a registrar picos de más de cien mil vehículos diarios. Para garantizar la durabilidad ante el tránsito pesado y el riguroso clima local, se aplica tecnología de vanguardia mediante un concreto asfáltico modificado con polímeros que evita deformaciones por calor y fisuras por congelamiento.

Plataformas digitales de oficios y el auge de las comunidades de negocios

El mercado laboral y corporativo muestra su cara más innovadora a través de nuevos proyectos nacidos en la región. Por un lado, se resalta el lanzamiento de aplicaciones locales orientadas a conectar de forma segura a trabajadores de oficios verificados con clientes particulares, un sistema que incluye validación de identidad y reseñas de usuarios, y que proyecta expandirse hacia una gran bolsa de empleo para empresas.

Finalmente, en el ámbito empresarial e industrial, el concepto de comunidad integrada gana fuerza frente al modelo de empresa aislada. Espacios como el Ecosistema ARGA se consolidan en la provincia como polos comerciales y logísticos clave donde confluyen marcas líderes, promoviendo la sinergia, el respaldo técnico y las alianzas estratégicas necesarias para traccionar el crecimiento sostenible de la economía regional.

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La nueva edición ya está disponible para descargar en este enlace y se puede ver a continuación.