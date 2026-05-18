La canasta de crianza superó los $650 mil en abril para niños de 6 a 12 años

Criar a un bebé, niño o adolescente en la Argentina demandó entre $511 mil y $654 mil en abril , dependiendo de la edad del hijo o hija. El monto de la canasta de crianza incluye tanto el costo de los bienes y servicios para cubrir sus necesidades básicas, como el costo del cuidado.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica todos los meses la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años) . La estimación del monto mensual que necesita una familia se realiza para cuatro tramos de edad, agrupados según los niveles de escolarización de infantes, niñas, niños y adolescentes.

En abril, para criar a un menor de un año se necesitaron, en total, $ 511.763; para un niño de 1 a 3 años, $609.574; de 4 y 5 años; $ 520.413; y de 6 a 12 años, $654.221. Esto incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de bebés, niños y adolescentes, como el costo de cuidado por el tiempo requerido para dicha actividad.

Cuando se compara el valor de la canasta de crianza en abril de 2026 con el mismo mes de 2025 , se aprecia que hay diferencias en la variación interanual , aunque en todos los casos aumentó por debajo de la inflación y de la evolución de la canasta básica total en el mismo periodo (en ambos casos, del 32,4%).

Así, la canasta de crianza para menores de 1 año aumentó 24,6% en el último año; la de 1 a 3 años, 24,9%; la de 4 y 5 años, 26,8%; y la de 6 a 12 años; 26,7%. Este incremento diferencial responde al peso en cada tramo de edad de los bienes y servicios, que aumentaron 32,4%, y del cuidado, que subió 21,2%.

Para tener una referencia, el valor mínimo por hora de las trabajadoras de casas particulares, de la categoría de asistencia y cuidado de personas —que incluye niñeras y cuidado no terapéutico de adultos mayores o personas con discapacidad— pasó de $3.089 en abril de 2025 a $3.599,87 en abril de 2026 (para trabajadoras con retiro). Eso representa un aumento interanual aproximado del 16,5%.

Imagen ilustrativa niñera. Foto: Web

Qué subas han tenido el mayor impacto

José Vargas, de la consultora mendocina Evaluecon, explicó que, dentro de la división del costo del cuidado y del costo de los bienes y servicios, vienen notando un impacto más fuerte en el aumento de la educación en primer lugar, después de la vivienda, y de salud y alimentación. “Son las categorías que vienen subiendo de manera bastante importante dentro de los ítems que integran costo de bienes y servicios esenciales”, planteó.

Sumó que, en estos meses, comienzan a jugar cuestiones estacionales, tanto de la educación como de la salud, porque la mayoría de los chicos empiezan con las enfermedades típicas del invierno.

Volviendo a los datos del Indec, en el último año, a abril, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, trepó 47,8% y Educación, 41,3%; mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 30,9% y Salud, 29,7%.

Cuestan 1.000 pesos por mes los pañales para un niño

Cómo se calcula la canasta de crianza

En el Indec detallan que, para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el organismo para la medición de la pobreza.

Dentro de la CBT, se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos, como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).

Mientras que, para la estimación del costo del cuidado se considera el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad y las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Se estima un cuidado mínimo de 8 horas diarias de trabajo, de acuerdo a la extensión de la jornada laboral que determina la Ley de Contrato de Trabajo, y se descuenta sobre ello las extensiones promedio de las jornadas escolares públicas como un dispositivo que también garantiza el cuidado de los infantes, niñas, niños y adolescentes.

Niñeras y empleadas domésticas.jpg La canasta de crianza toma como referencia el salario de niñeras y cuidadoras Freepik

Herramienta de revalorización

La canasta de crianza no sólo sirve para medir el monto que demanda a las familias criar un niño o adolescente, sino que también funciona como una herramienta que permite fijar la cuota alimentaria a partir de un parámetro objetivo que permite cuantificar lo que se debe pagar por alimentos y manutención.

También permite visibilizar las tareas de cuidado, porque cuantifica el tiempo y el costo que esas horas dedicadas a la crianza, en particular en hogares en los que la tarea recae de forma exclusiva en la madre.