18 de mayo de 2026 - 19:26

IMPSA: se homologó su reestructuración financiera y comienza el canje de deuda

La Justicia aprobó el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), permitiendo que la histórica metalúrgica avance en su plan de saneamiento financiero.

Impsa confirmó la homologación de su reestructura financiera

Impsa confirmó la homologación de su reestructura financiera

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La justicia de Mendoza dio el visto bueno definitivo a la reestructuración financiera de IMPSA a través de la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) por parte del Segundo Juzgado de Procesos Concursales marca el cierre de una etapa de incertidumbre y habilita formalmente el inicio del canje de deuda previsto con los acreedores.

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Este avance judicial fue informado por la empresa en un comunicado y representa el pilar fundamental para la normalización de la compañía, que ahora busca consolidar su nueva fase operativa.

El proceso contó con el respaldo de los acreedores a la propuesta impulsada por Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), el actual accionista controlante, lo que permitirá a la firma concentrar sus esfuerzos en recuperar su capacidad productiva y tecnológica.

Con más de 115 años de trayectoria, IMPSA no es solo un emblema de la provincia de Mendoza, sino un actor de peso en el mercado de energía e infraestructura de América Latina.

Su estructura actual tracciona una cadena de valor compuesta por más de 100 PyMEs locales y emplea a un equipo de profesionales altamente especializados en su Centro de Desarrollo Tecnológico.

El horizonte estratégico de la empresa post-reestructuración apunta a fortalecer su proyección internacional en sectores críticos como la energía hidroeléctrica, la tecnología nuclear y las grúas portuarias.

Las cifras que respaldan su capacidad técnica son contundentes: la firma ha instalado más de 50.000 MW de potencia a nivel global y cuenta con más de 200 turbinas y 300 grúas operando en diversos mercados del mundo.

Tras años de dificultades financieras, la homologación del APE sitúa a IMPSA en una posición de mayor solidez para competir globalmente en las unidades de negocios de energías renovables y Oil & Gas, donde ya acumula más de cinco décadas de experiencia.

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