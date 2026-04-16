Criar un niño de menos de un año de edad superó los $500.000 en marzo, según el Indec

La canasta de crianza del mes estableció los costos según la edad para cada familia. El monto contempla costos de bienes, servicios y cuidado.

El Indec reveló el costo de criar un niño en Argentina en marzo del 2026.

Según información oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes superó el medio millón de pesos. Los datos revelados indican que criar a un niño de entre 6 y 12 años demandó $676.431, mientras que el gasto para un menor de 1 año alcanzó los $515.236.

El informe contempla dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado. Los datos cerraron en los siguientes números:

Menores de 1 año: $515.236

Niños de 1 a 3 años: $616.046

Niños de 4 a 5 años: $538.587

Niños de 6 a 12 años: $676.431 Canasta de crianza- Indec marzo Los datos oficiales del Indec de la canasta de crianza durante marzo de 2026 Indec Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el informe del instituto indica que “para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”.

Además, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”

A su vez, en cuanto al costo del cuidado explica que "se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría 'Asistencia y cuidado de personas' del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

De cuánto fue la inflación en marzo Este martes, el Indec informó que la inflación de marzo fue de 3,4%. De esta forma, el Índice de Precios al Consumidor se incrementó un 0,5% respecto a febrero y lleva un acumulado de 9,4% en el primer trimestre de 2026. Entre los rubros que más aportan a la composición de datos se encuentran las subas de los precios en Educación (12,1%), Transporte (4,1%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%). Mientras que los rubros que registraron menor aumento estuvieron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%), Bienes y servicios varios (1,7%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).