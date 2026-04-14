14 de abril de 2026 - 16:09

La inflación volvió a acelerar y en marzo fue de 3,4% en el país, según informó el Indec

En el tercer mes del año, el Indice de Precios al Consumidor acumuló 32,6% en los últimos doce meses.

La inflación de marzo fue de 3,4%, según el Indec&nbsp;

La inflación de marzo fue de 3,4%, según el Indec 

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo fue de 3,4%. De esta forma, el Índice de Precios al Consumidor se incrementó un 0,5% respecto a febrero y lleva un acumulado de 9,4% en el primer trimestre de 2026.

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Entre los rubros que más aportan a la composición de datos se encuentran las subas de los precios en Educación (12,1%), Transporte (4,1%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%).

Inflación Marzo

Esto se puede traducir en los aumentos de las cuotas de los colegios privados con el inicio de clases, el precio de la carne, los combustibles y el transporte público.

Mientras que los rubros que registraron menor aumento estuvieron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%), Bienes y servicios varios (1,7%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

Inflación indec

Entre las regiones con la mayor suba mensual estuvo el Noreste con un 4,1%, seguido del Noroeste con 4% y Gran Buenos Aires con 3,4%. Mientras que en la región Pampeana hubo un incremento de 3,3%, en Cuyo 3,2% y en la Patagonia se registró la menor aceleración, con 2,5%.

De acuerdo con los datos del Indec, ya son 10 meses seguidos de aceleración en el IPC, que viene acelerándose de manera continúa desde el 1,9% registrado en julio de 2025. En las proyecciones del Gobierno es que a partir de abril comience a bajar, marcando un repunte en la actividad.

Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se estimaba que el IPC esté en el orden del 3% para el tercer mes del año, creciendo medio punto, considerándose que la inflación núcleo es de 2,9% en relación al mes previo.

A su vez, el informe muestra que para la primavera el IPC descendería, ubicándose por debajo del 2%, por lo que se espera una desaceleración gradual.

En este sentido, las estimaciones para los meses venideros se ubican en 2,6% para abril y 2,3% para mayo. Y para el periodo junio-julio la inflación está prevista para llegar al 2,0%, mientras que en agosto y septiembre se ubicaría en el 1,8%.

En este contexto, el REM pronostica que el número de la inflación con el que cerraría el año 2026 estaría cercano a los treinta puntos, ubicándose en el orden de los 29,1%.

Dicha estimación equivale a una suba de 3,1%, dando cuenta de un escenario de permanente desafío en relación con los consumidores, quienes enfrentan un día a día complejo.

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