El FMI reclama una nueva ley para el Indec y advierte que los datos están desactualizados

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner el foco en la transparencia y calidad de las estadísticas públicas argentinas. En su más reciente staff report, el organismo multilateral subrayó la necesidad de sancionar una nueva ley que regule el marco normativo del Indec , con el objetivo de garantizar su independencia y fortalecer su institucionalidad.

El FMI respaldó el ajuste de Milei pero advirtió que el modelo aún enfrenta riesgos estructurales para el país

Según los técnicos del Fondo, es imperativo modernizar el esquema institucional para que el instituto cuente con una autarquía real y se alinee con las mejores prácticas internacionales.

Esta demanda surge en un momento de tensión técnica, ya que el FMI advirtió que la metodología actual para medir la inflación ha quedado desactualizada , lo que hace que la canasta de consumo sea menos representativa de la realidad de los hogares.

El organismo calificó como una "prolongada demora" el retraso en la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), señalando que esta situación genera limitaciones en la precisión de los datos .

La controversia se profundizó a raíz de la decisión del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, de frenar el lanzamiento de un nuevo IPC que ya estaba finalizado y que había pasado por un año de pruebas técnicas. Esta medida derivó en una crisis interna que incluyó la salida de Marco Lavagna de la dirección del organismo.

El trasfondo de esta postergación, según las fuentes, responde a que en la nueva canasta de consumo los servicios públicos tienen un mayor peso relativo. Dado que el Gobierno prevé que en 2026 las tarifas aumenten por encima de la inflación general, la aplicación del nuevo índice podría arrojar cifras de inflación más altas de lo esperado, afectando las expectativas de desinflación.

Pese a que el Gobierno sostiene que el nuevo indicador se publicará recién cuando la desinflación esté "firmemente consolidada", el FMI insiste en la importancia de una "publicación temprana" de los datos actualizados.

Mientras tanto, el personal técnico del Fondo se mostró dispuesto a continuar brindando asistencia técnica para corregir las deficiencias no solo en el IPC, sino también en las cuentas nacionales y las estadísticas del sector externo, que actualmente operan con un año base obsoleto.