Cuánto cobra un albañil por construir una habitación de 3x3 en mayo de 2026

Construir una habitación extra en casa es un proyecto que a veces se necesita. Ya sea para sumar un dormitorio, un pequeño escritorio o ampliar la vivienda y utilizarla como depósito. Por eso, es importante conocer el presupuesto de un albañil y conviene consultar cuánta plata se necesita para levantar un ambiente simple de 3x3 metros en la actualidad.

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Aunque a primera vista parece una obra pequeña , el presupuesto puede variar considerablemente según el tipo de construcción elegida, la calidad de los materiales y la mano de obra. Además, los valores de albañilería continúan ajustándose mes a mes debido al aumento de costos en materiales, transporte y terminaciones.

Si el dólar varía, es importante saber que a algunos costos se les agrega el IVA.

Una habitación de 3x3 metros posee una superficie aproximada de 9 metros cuadrados . Tomando como referencia los valores actuales de construcción, el costo total de la obra terminada puede ubicarse entre $12.800.000 y $13.100.000 aproximadamente, incluyendo materiales y mano de obra.

En dólares, el cálculo ronda cerca de USD 9.000 a USD 10.800 según el sistema constructivo utilizado, la ubicación de la obra y el tipo de terminaciones elegidas.

El presupuesto general suele contemplar:

Cimientos y estructura.

y Levantamiento de paredes.

de paredes. Techado.

Revoques y terminaciones.

y Instalación eléctrica básica.

básica. Aberturas.

Piso y pintura.

Sin embargo, el valor puede incrementarse si se incorporan detalles de mayor calidad, aislamiento especial, cielorrasos modernos o sistemas constructivos más rápidos como steel framing.

Cuánto cobra solo la mano de obra de albañilería

Para quienes ya poseen materiales comprados o desean avanzar por etapas, también existe la opción de contratar únicamente la mano de obra.

Actualmente, el costo de albañilería para obra gris ronda entre USD 300 y USD 450 por metro cuadrado. En una habitación de 9 metros cuadrados, eso representa aproximadamente entre USD 2.700 y USD 4.050 solo en trabajo de construcción.

En pesos, el valor final dependerá de la cotización del dólar, la zona del país y la complejidad de la obra. Además, algunos albañiles cobran por etapas específicas, como:

Platea y cimientos.

y Levantamiento de paredes.

de paredes. Colocación de techo.

Revoques.

Instalaciones.

Esto permite dividir gastos y avanzar progresivamente según el presupuesto disponible.

Qué factores pueden hacer subir el precio final

Aunque a veces se calcula únicamente el tamaño del ambiente, existen varios factores que modifican notablemente el presupuesto total.

Uno de los principales es el sistema constructivo

La construcción tradicional suele tener costos más altos en tiempos y mano de obra, mientras que el steel framing o los sistemas prefabricados pueden acelerar la ejecución, aunque a veces aparecen materiales más costosos.

También influyen:

Calidad de pisos y revestimientos.

y Tipo de techo.

Aislación térmica.

térmica. Diseño de ventanas y puertas.

de ventanas y puertas. Instalaciones eléctricas adicionales.

adicionales. Accesibilidad del terreno.

En barrios privados o zonas alejadas de centros urbanos, la logística y el transporte de materiales también pueden encarecer considerablemente el proyecto.

precio de construcción de habitación El presupuesto no es fijo y tiene distintos valores en diferentes regiones del país. WEB

Construir una habitación de 3x3 metros en Argentina en la actualidad representa una inversión importante que puede superar ampliamente los 12 millones de pesos en una obra completa tradicional.