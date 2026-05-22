22 de mayo de 2026 - 14:42

Cuánto cuesta una casa prefabricada en Argentina de 3 dormitorios, 1 baño y 1 cocina en mayo 2026

Hay que sumar flete, platea, montaje, servicios, permisos y terminaciones para conocer el costo real.

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Por Andrés Aguilera

Una casa prefabricada en Argentina de 3 dormitorios, 1 baño y 1 cocina puede ubicarse, en mayo de 2026, en un rango aproximado de $19 millones a más de $30 millones, según superficie, sistema constructivo, equipamiento, montaje y traslado. El precio final cambia mucho porque no todas las obras incluyen lo mismo.

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Algunas contemplan platea de hormigón, otras no incluyen flete, y muchas dejan afuera conexiones de agua, luz, gas, permisos o terminaciones finales.

El precio base para una casa de 3 dormitorios

FullHouse Viviendas publica un modelo minimalista de 3 dormitorios, con 59 m2 cubiertos más 19 m2 adicionales, totalizando 78 m2, desde $19.214.706.

Ese precio informado incluye IVA y platea de hormigón, pero aclara que está sujeto a modificación y que no incluye flete. Por eso, funciona como una referencia inicial, no como costo final cerrado.

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En otros modelos de 3 dormitorios y mayor superficie, los valores pueden subir a más de $24 millones o $26 millones, especialmente cuando suman más metros o un segundo baño.

Cuánto puede salir con montaje y gastos extra

Además del precio del modelo, hay que considerar la instalación. El armado y montaje de una casa prefabricada de hormigón de 50 m2 puede ubicarse entre $8.000.000 y $15.000.000, según sistema y trabajos incluidos.

En cuanto a valores estructurales, se estima entre USD 300 y USD 450 por m2, dependiendo de materiales, calidad y sistema constructivo.

En una vivienda de 3 dormitorios, que suele superar los 60 m2, esos costos pueden modificar de manera fuerte el presupuesto real.

Qué incluye y qué puede quedar afuera

Una casa prefabricada de este tipo suele incluir dormitorios, baño, cocina-comedor y estructura principal. Sin embargo, cada empresa define qué equipamiento entrega.

  • Puede incluir: paneles, estructura, aberturas, techo, platea, baño básico y cocina simple.
  • Puede no incluir: flete, permisos municipales, conexión a servicios, pozo, cloaca, electricidad exterior o nivelación del terreno.
  • Puede encarecer: DVH, carpinterías premium, aislación extra, galería, deck, aleros o terminaciones especiales.

Rango realista para mayo de 2026

Tomando precios publicados por empresas y notas de mercado, una vivienda prefabricada de 3 dormitorios puede partir cerca de $19 millones en versiones básicas y superar los $30 millones si se suman más metros, montaje, flete o terminaciones superiores.

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