Oportunidad laboral: petrolera busca talentos para su programa de jóvenes profesionales

La petrolera Pluspetrol lanzó una nueva edición de Young Trails 2026 , su programa destinado a jóvenes profesionales que quieran desarrollarse en la industria energética. La convocatoria abrirá el próximo 4 de junio y estará orientada a talentos graduados o próximos a finalizar sus estudios universitarios.

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Los seleccionados podrán incorporarse a equipos de Exploración & Producción y participar en proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta , uno de los principales yacimientos hidrocarburíferos del país. La inscripción estará disponible a través de la página oficial del programa.

Pluspetrol informó que el programa Young Trails cuenta con más de diez años de trayectoria formando jóvenes profesionales dentro de la compañía. La iniciativa apunta a incorporar perfiles con interés en crecer en el sector energético y asumir desafíos en áreas estratégicas de la empresa.

Desde la petrolera destacaron que los participantes podrán integrarse a equipos de Exploración & Producción , con un rol activo en proyectos vinculados al crecimiento de Vaca Muerta y la industria hidrocarburífera argentina.

Los seleccionados podrán desarrollarse dentro de una empresa con presencia en Argentina y otros países.

“Con más de una década de trayectoria, Young Trails impulsa el desarrollo profesional de nuevas generaciones, acompañando su crecimiento dentro de una empresa dinámica, innovadora y en constante crecimiento”, señalaron desde Pluspetrol durante la presentación de la convocatoria.

La empresa también confirmó que las postulaciones estarán habilitadas desde el 4 de junio mediante el sitio oficial de Young Trails. Además, la compañía difundirá información y novedades del programa a través de sus redes sociales corporativas en LinkedIn, Instagram, Facebook y X.

Qué perfiles busca la petrolera en esta nueva convocatoria

La convocatoria de Young Trails 2026 está dirigida a jóvenes graduados o estudiantes próximos a finalizar sus carreras universitarias, interesados en desarrollarse dentro de la industria energética. El programa permitirá que los seleccionados se incorporen a equipos vinculados a la exploración y producción de hidrocarburos.

Según informó la compañía, la propuesta apunta a perfiles con interés en asumir desafíos dentro de una empresa “dinámica, innovadora y en constante crecimiento”. Los participantes podrán trabajar en proyectos relacionados con el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales motores de inversión del sector petrolero argentino.

Las inscripciones estarán disponibles desde el 4 de junio y podrán realizarse a través de la página oficial del programa impulsado por Pluspetrol