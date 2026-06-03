3 de junio de 2026 - 12:05

El Centro lanza una gran promo por el Día del Padre: qué beneficios ofrece

El Centro de Mendoza lanzó la promoción para el Día del Padre y sorteará una moto. El objetivo es incentivar el consumo. Cómo participar.

Ropa / indumentaria
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Con el objetivo de fomentar el consumo en los negocios locales y celebrar el Día del Padre, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) puso en marcha una campaña para atraer a los mendocinos.

Leé además

Investigan un ataque vandálico contra la sede de una conocida obra social en pleno centro mendocino

Investigan un ataque vandálico contra la sede de una conocida obra social en pleno centro mendocino
Emprendedores mendocinos comparten su mirada sobre cuáles son las habilidades necesarias para emprender y el rol de la tecnología

Más del 70% de los mendocinos considera que es muy riesgoso emprender

Por Sandra Conte

De este modo, premiará a quienes realicen compras en los comercios del Centro y elijan allí su regalo para papá. La iniciativa se desarrollará a partir de la semana próxima y, entre el 1 y el 30 de junio los clientes podrán participar por importantes premios. Entre ellos se destacan voucher de regalo de $300.000, una moto y otros premios más.

Para formar parte de los sorteos, la Cecitys informó que los consumidores deberán realizar una compra en alguno de los locales adheridos, escanear el código QR disponible en el comercio y cargar el comprobante correspondiente.

Desde la Cámara empresaria del Centro de la Ciudad destacaron que la propuesta busca incentivar las ventas en una fecha clave para el sector comercial como es el Día del Padre. Del mismo modo, busca reconocer a los vecinos y visitantes que eligen realizar sus compras en los negocios del centro mendocino.

WhatsApp Image 2026-06-03 at 10.32.19

La entidad invitó a toda la comunidad a sumarse a la campaña y aprovechar la oportunidad de participar por los premios. Se trata, por otra parte, de una manera de apoyar al comercio local, considerado un motor fundamental para la actividad económica y el empleo.

Los comerciantes toman el Día del Padre como una fecha clave debido a que marca un semestre de otro. Esto en un contexto de cierre de locales en el Centro, fuerte avance de la informalidad y dificultades financieras de los pequeños y medianos comercios.

El Índice de Ventas Minoristas Pyme de CAME correspondiente a mayo todavía no se publica. Sin embargo, la tendencia de 2026 muestra caidas en las ventas. Los últimos datos de esta entidad mostraron una caída interanual del 3,2% en abril y acumularon un retroceso del 3,5% en el cuatrimestre

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La inscripción al programa Young Trails 2026 estará habilitada desde el 4 de junio.

Oportunidad laboral: petrolera busca talentos para su programa de jóvenes profesionales

Por Redacción Economía
El SAC se calcula sobre el mejor sueldo del semestre.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en junio con aguinaldo incluido

Por Melisa Sbrocco
Qué lanzamiento trae a la provincia la marca de comida rápida que inaugura hoy en el Mendoza Shopping

Qué lanzamiento trae a Mendoza la cadena de comida rápida que inaugura hoy su primer local

Por Redacción Economía
Foto ilustrativa - Archivo Los Andes

La canasta con precios de 2025 en un supermercado con sucursales en Mendoza: desde leche a $1.299 hasta Smart TV

Por Redacción Economía