Caputo anunció una inversión de una empresa centrada en IA que busca más de 100 ingenieros

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este viernes una inversión por parte de la compañía tecnológica británica Beyond en Argentina, la cual busca contratar a más de 100 ingenieros

Con una inversión inicial de 55 millones de dólares , la empresa especializada en inteligencia artificial (IA) y servicios en la nube busca transformar al país en un centro de servicios estratégico para exportar conocimiento y soluciones tecnológicas tanto a América como a Europa.

El proyecto tiene un fuerte componente de desarrollo de capital humano. Beyond prevé la contratación de entre 100 y 150 ingenieros argentinos durante su primer año de operaciones.

Las políticas impulsadas por el Presidente @JMilei siguen generando confianza e inversiones en la Argentina. El Grupo Beyond anunció inversiones por USD 55 millones en nuestro país para desarrollar un Centro de Servicios que exportará conocimiento argentino a América y Europa.…

Además, la firma eligió a Argentina como sede para la Academia Beyond de IA . En este espacio, 40 jóvenes graduados recibirán capacitación especializada en inteligencia artificial, preparándolos para integrarse al mercado global de tecnología desde el país.

El anuncio fue recibido por el Gobierno nacional como una señal de confianza internacional en el potencial del sector tecnológico local. Desde la empresa, su CEO, Alan Paton, destacó el apoyo de los secretarios Fernando Brun y Pablo Lavigne, subrayando el "compromiso real con el impulso de la innovación" que percibieron en la gestión actual.

Por su parte, los directivos de Beyond agradecieron al presidente Javier Milei por la bienvenida y resaltaron la fortaleza de la Argentina para consolidarse como un "hub tecnológico global". "Nos entusiasma estar construyendo algo significativo juntos en Argentina. Esperamos contribuir al éxito continuo del país como centro de excelencia en cloud e inteligencia artificial", afirmó Paton.

Esta inversión se alinea con la estrategia oficial de posicionar a la Argentina como un polo regional de innovación en uno de los sectores con mayor crecimiento y demanda a nivel mundial.