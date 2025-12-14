El Senado de Mendoza ratificó la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino

El Senado de la Provincia de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino , completando así el procedimiento institucional previsto por la Ley N° 7.722, la Ley N° 5.961, su Decreto Reglamentario N° 820/06 y la Ley N° 9.003. Con esta ratificación legislativa, el Proyecto obtiene la autorización ambiental necesaria para avanzar hacia su siguiente etapa: la fase de factibilidad.

“Esta decisión institucional nos permite dar un paso más en un proceso que ha sido largo, transparente y profundamente participativo. Ahora comienza una etapa de trabajo técnico de factibilidad, donde seguiremos construyendo el proyecto junto a la comunidad, las instituciones y los actores productivos. Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad, diálogo permanente y la convicción de que el desarrollo debe ser compartido por todos.”

La decisión del Senado se suma a un proceso de evaluación ambiental extenso , técnicamente sólido y con altos niveles de participación ciudadana. Durante los últimos años, el Proyecto fue analizado por organismos técnicos provinciales , universidades , consultoras independientes y equipos multidisciplinarios que realizaron más de 13 años de estudios de línea de base ambiental y social en el área de Uspallata.

En paralelo, la provincia llevó adelante uno de los procesos participativos más amplios de su historia reciente: una audiencia pública de diez días consecutivos , talleres informativos abiertos y más de 9.500 aportes por escrito , con un respaldo ciudadano superior al 60% . Este proceso permitió incorporar observaciones, requerimientos y mejoras que quedaron reflejados en la DIA con instrucciones emitidas por la autoridad de aplicación, reforzando la transparencia y la rigurosidad del procedimiento.

Una nueva etapa: comienza la factibilidad

Con la DIA ratificada, PSJ Cobre Mendocino inicia la etapa de factibilidad, un proceso técnico que tendrá una duración aproximada de un año. Esta instancia transforma los estudios generales en un plan de ejecución detallado, verificable y alineado a los estándares establecidos por la provincia y por los estándares internacionales de la industria.

Durante la factibilidad se desarrollan los estudios de ingeniería de detalle, el análisis de costos y financiamiento, la planificación integral de construcción–operación–cierre, la evaluación económica y de mercado, y la actualización de los programas de sostenibilidad y monitoreo ambiental. Finalizada esta etapa, el Proyecto estará en condiciones de avanzar hacia el inicio de la construcción.

Transparencia, participación y trabajo conjunto

El eje de trabajo en esta nueva etapa será profundizar el diálogo que venimos llevando adelante con la comunidad, las instituciones, los sectores productivos y la academia, consolidando un proceso de construcción conjunta.

PSJ Cobre Mendocino sostiene un compromiso firme con el desarrollo local de Uspallata y de toda la región, que se refleja en programas continuos de capacitación en oficios y formación técnica, iniciativas de fortalecimiento educativo para jóvenes y adultos, y un programa integral de desarrollo de proveedores que busca incorporar a empresas y emprendimientos locales a la cadena de valor del Proyecto.

A esto se suma un plan específico de apoyo a emprendedores de Uspallata, orientado a brindar herramientas, asistencia técnica y oportunidades concretas de crecimiento. El objetivo es que el avance del Proyecto se traduzca en capacidades instaladas, empleo calificado y nuevas oportunidades económicas que perduren más allá de la vida útil de la mina.

La oficina comunitaria de Uspallata continuará operando con puertas abiertas, manteniendo canales permanentes de consulta e información. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con un sistema de monitoreo ambiental y social participativo, que garantizará acceso transparente, oportuno y verificable a la información relevante del Proyecto.

Sobre PSJ Cobre Mendocino

PSJ Cobre Mendocino es un proyecto minero ubicado en Uspallata, departamento de Las Heras, orientado a la producción de concentrado de cobre mediante un proceso de flotación mecánica con reactivos biodegradables y sin uso de sustancias prohibidas por la Ley 7.722.

El Proyecto contempla una inversión inicial estimada en USD 559 millones y prevé un período de construcción de 18 a 24 meses. Su vida útil operativa es de 16 años, con posibilidad de extensión. Durante su ejecución, generará aproximadamente 3.900 puestos de trabajo en la etapa de construcción y 2.400 en operación, entre empleos directos e indirectos.

El uso responsable y eficiente del agua es una prioridad absoluta para PSJ Cobre Mendocino. El Proyecto fue diseñado para no afectar el recurso hídrico y cumplir estrictamente con la normativa ambiental vigente, utilizando flotación mecánica dentro de un circuito cerrado que recircula más del 80% del agua.

La captación provendrá exclusivamente del Arroyo El Tigre, un curso que nace y muere dentro de la Estancia Yalguaraz y que no compite con consumos comunitarios, agrícolas ni urbanos. La toma tipo tirolesa permitirá derivar únicamente el caudal necesario, manteniendo el cauce natural y su caudal ecológico.

La aplicación de relaves espesados reducirá la humedad del depósito, mejorará la estabilidad y permitirá recuperar más agua para el proceso.

Diseñado con un enfoque preventivo y sostenible, PSJ prioriza además la eficiencia hídrica y energética, la tecnología de colas espesadas y la implementación de programas ambientales, sociales y económicos orientados a fortalecer el desarrollo local, consolidando un modelo operativo que protege el recurso hídrico, minimiza la huella ambiental y asegura un manejo seguro y trazable del agua.