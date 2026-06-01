1 de junio de 2026 - 17:10

Mendoza busca en Londres consolidarse como polo estratégico para la inversión global

Ante referentes del sistema financiero internacional, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la solvencia fiscal, la seguridad jurídica y las crecientes oportunidades en minería, energía y turismo que ofrece la provincia.

El gobernador Alfredo Cornejo presentó a Mendoza en Londres como un destino&nbsp;de capitales extranjeros ante la presencia de directivos de importantes fondos de inversión.

El gobernador Alfredo Cornejo presentó a Mendoza en Londres como un destino de capitales extranjeros ante la presencia de directivos de importantes fondos de inversión.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En el marco de una misión oficial en el Reino Unido, el gobernador Alfredo Cornejo presentó a Mendoza como un destino confiable y previsible para el desembarco de capitales extranjeros. La exposición, realizada en la Residencia Oficial Argentina en Londres, contó con la presencia de directivos de importantes fondos de inversión y gestoras de activos como HSBC Asset Management, Amundi y RBC BlueBay, entre otros.

Leé además

Patricia Bullrich estará en Mendoza este martes en el Hotel Sheraton Mendoza.

Patricia Bullrich viene a Mendoza para participar de la White Hat Conference 2026
dos hoteles de lujo llegaran a mendoza de la mano de una cadena internacional

Dos hoteles de lujo llegarán a Mendoza de la mano de una cadena internacional

Durante su intervención, Cornejo enfatizó que Mendoza ha logrado construir un camino de orden fiscal que la diferencia del resto del país, subrayando que la provincia no ha entrado en default en los últimos 40 años y ha mantenido un superávit sostenido en la última década. "Mendoza ya ha hecho su trabajo para crear un clima de negocios", afirmó el mandatario, destacando reformas judiciales que redujeron la litigiosidad laboral en más de un 50% y una política de reducción progresiva de impuestos.

Mendoza busca en Londres consolidarse como polo estratégico para la inversión global
El gobernador Alfredo Cornejo presentó a Mendoza en Londres como un destino de capitales extranjeros ante la presencia de directivos de importantes fondos de inversión.

El gobernador Alfredo Cornejo presentó a Mendoza en Londres como un destino de capitales extranjeros ante la presencia de directivos de importantes fondos de inversión.

Minería y Energía, motor del crecimiento

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el potencial minero, especialmente tras la aprobación de 71 proyectos de exploración y el avance del proyecto PSJ Cobre Mendocino. Esta iniciativa, ya incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), podría iniciar su producción de cobre hacia fines de 2027, aprovechando su ubicación logística estratégica cerca de los corredores internacionales hacia Chile.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2061544732233445377&partner=&hide_thread=false

En materia energética, el Gobernador resaltó el avance en la lengua norte de Vaca Muerta situada en territorio mendocino, donde se proyectan cinco perforaciones simultáneas para el próximo trimestre. Asimismo, puso de relieve el liderazgo de la provincia en energías limpias, señalando que el 60,9% de la potencia instalada proviene de fuentes renovables.

Mendoza busca en Londres consolidarse como polo estratégico para la inversión global
El gobernador Alfredo Cornejo presentó a Mendoza en Londres como un destino de capitales extranjeros ante la presencia de directivos de importantes fondos de inversión.

El gobernador Alfredo Cornejo presentó a Mendoza en Londres como un destino de capitales extranjeros ante la presencia de directivos de importantes fondos de inversión.

Turismo e Infraestructura estratégica

El sector turístico también fue protagonista, definido como una actividad estratégica vinculada al vino, la gastronomía y la montaña. Cornejo reveló que en los últimos dos años se inauguraron 14 nuevos hoteles en la provincia, lo que refleja la firmeza de la inversión privada a largo plazo.

Finalmente, la agenda incluyó una visita a la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange), donde se exploraron posibilidades de cooperación para que empresas con proyectos mineros en Mendoza puedan acceder a financiamiento internacional. Según las autoridades presentes, el encuentro permitió fortalecer el vínculo con actores clave para proyectos de infraestructura de gran escala, como la proyectada línea de alta tensión cordillerana que conectará el norte de Neuquén con San Juan.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Independiente Rivadavia al Mundial: el delantero Alex Arce fue convocado por la Selección de Paraguay.

Independiente Rivadavia al Mundial 2026: Alex Arce corta una racha de 92 años para el fútbol de Mendoza

Los sectores que responden a Hebe Casado y Omar De Marchi avanzan en negociaciones para evitar una interna. Una mesa de diálogo impulsada por Mauricio Macri intentará cerrar un acuerdo antes de la elección partidaria del 28 de junio.

Después de la cumbre Macri-Cornejo, el PRO de Mendoza se encamina a renovar sus autoridades

el campus de estefania banini regresa a mendoza y abre las puertas del futbol europeo a jovenes mendocinos

El campus de Estefanía Banini regresa a Mendoza y abre las puertas del fútbol europeo a jóvenes mendocinos

La variante del virus de la gripe de esta año es más contagiosa, pero no implica una mayor gravedad de la enfermedad.

Aumentó un 50% la aplicación de la vacuna antigripal en Mendoza: en 3 meses ya se colocaron 204.130 dosis