Mendoza busca en Londres consolidarse como polo estratégico para la inversión global

En el marco de una misión oficial en el Reino Unido, el gobernador Alfredo Cornejo presentó a Mendoza como un destino confiable y previsible para el desembarco de capitales extranjeros. La exposición, realizada en la Residencia Oficial Argentina en Londres, contó con la presencia de directivos de importantes fondos de inversión y gestoras de activos como HSBC Asset Management, Amundi y RBC BlueBay, entre otros.

Dos hoteles de lujo llegarán a Mendoza de la mano de una cadena internacional

Durante su intervención, Cornejo enfatizó que Mendoza ha logrado construir un camino de orden fiscal que la diferencia del resto del país, subrayando que la provincia no ha entrado en default en los últimos 40 años y ha mantenido un superávit sostenido en la última década. "Mendoza ya ha hecho su trabajo para crear un clima de negocios", afirmó el mandatario, destacando reformas judiciales que redujeron la litigiosidad laboral en más de un 50% y una política de reducción progresiva de impuestos.

El gobernador Alfredo Cornejo presentó a Mendoza en Londres como un destino de capitales extranjeros ante la presencia de directivos de importantes fondos de inversión.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el potencial minero, especialmente tras la aprobación de 71 proyectos de exploración y el avance del proyecto PSJ Cobre Mendocino . Esta iniciativa, ya incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), podría iniciar su producción de cobre hacia fines de 2027, aprovechando su ubicación logística estratégica cerca de los corredores internacionales hacia Chile.

En la Residencia Oficial Argentina en Londres mantuvimos un encuentro con referentes de algunas de las principales gestoras de activos e inversores institucionales del mundo. Participaron la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza; el presidente de la British… pic.twitter.com/RtB8jPg7Dt

En materia energética, el Gobernador resaltó el avance en la lengua norte de Vaca Muerta situada en territorio mendocino, donde se proyectan cinco perforaciones simultáneas para el próximo trimestre. Asimismo, puso de relieve el liderazgo de la provincia en energías limpias, señalando que el 60,9% de la potencia instalada proviene de fuentes renovables.

Mendoza busca en Londres consolidarse como polo estratégico para la inversión global El gobernador Alfredo Cornejo presentó a Mendoza en Londres como un destino de capitales extranjeros ante la presencia de directivos de importantes fondos de inversión. Gobierno de Mendoza

Turismo e Infraestructura estratégica

El sector turístico también fue protagonista, definido como una actividad estratégica vinculada al vino, la gastronomía y la montaña. Cornejo reveló que en los últimos dos años se inauguraron 14 nuevos hoteles en la provincia, lo que refleja la firmeza de la inversión privada a largo plazo.

Finalmente, la agenda incluyó una visita a la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange), donde se exploraron posibilidades de cooperación para que empresas con proyectos mineros en Mendoza puedan acceder a financiamiento internacional. Según las autoridades presentes, el encuentro permitió fortalecer el vínculo con actores clave para proyectos de infraestructura de gran escala, como la proyectada línea de alta tensión cordillerana que conectará el norte de Neuquén con San Juan.