Arrancó junio y, junto al descenso de temperatura, se avecina uno de los momentos más esperados del año: las vacaciones de invierno . Queda poco más de un mes para el inicio del receso y miles de familias ya están con miras a planificar una escapada o, aunque sea, un break más que necesario para cortar el año.

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Las 24 jurisdicciones argentinas (23 provincias y CABA) ya tienen confirmados sus cronogramas escolares para 2026 y, con ello, están establecidas las fechas del esperado receso invernal .

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno en Mendoza y en todo el país

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En el caso de Mendoza , las vacaciones de invierno 2026 se extenderán desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio , por lo que la provincia volverá a ubicarse entre las primeras en iniciar el descanso de mitad de año.

La decisión no es casual. Históricamente, Mendoza suele compartir calendario con otras provincias del centro y oeste argentino, una estrategia que también busca distribuir los flujos turísticos durante la temporada alta.

Mendoza, entre las primeras provincias en comenzar el receso

El esquema 2026 ubica a Mendoza dentro del grupo de jurisdicciones que iniciarán antes las vacaciones.

vacaciones Los Andes

Las otras provincias de Cuyo (San Juan y San Luis) también compartirán calendario de vacaciones, y se sumarán a esa primera tanda -del 6 y el 17 de julio- Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Para el sector turístico mendocino, especialmente en zonas de montaña y destinos vinculados a la nieve, estas fechas representan una referencia clave. Porque las vacaciones de invierno son uno de los momentos de mayor actividad económica para hoteles, centros de esquí, gastronomía y prestadores de servicios.

Comienza la segunda semana de vacaciones de invierno en Mendoza. Foto: José Gutierrez / Los Andes Vacaciones de invierno en Mendoza Archivo Los Andes

El calendario completo de vacaciones de invierno 2026

Las fechas quedaron distribuidas entre todas las provincias argentinas en tres bloques.

Del 6 al 17 de julio:

Mendoza.

Córdoba.

Entre Ríos.

San Juan.

San Luis.

Santa Fe.

Las Leñas Mendoza se posicionó en cuarto lugar entre los destinos más elegidos en las vacaciones de invierno. Las Leñas

Del 13 al 24 de julio

Catamarca.

Chubut.

Corrientes.

Formosa.

Jujuy.

Jujuy reactivó el turismo interno y hubo 40% de ocupación en la Quebrada de Humahuaca Jujuy. Archivo

La Pampa.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

pexels-marcelo-gonzalez-1141370437-27999861 Bariloche. Pexels (Archivo)

Salta.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Tucumán.

Del 20 al 31 de julio

Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Modifican el Obelisco y ahora tendrá una nueva función Obelisco CABA Archivo

Chaco.

Santiago del Estero.

En Argentina, cada provincia tiene autonomía para definir su propio calendario escolar, siempre que cumpla con la cantidad mínima de días de clases establecidas a nivel nacional.

Por qué las fechas cambian según cada provincia en Argentina

A diferencia de otros países donde el calendario educativo es uniforme, en Argentina cada jurisdicción administra su cronograma. Esto implica que, tanto el inicio como la finalización de clases -además de las vacaciones de invierno-, pueden variar de un distrito a otro.

La principal condición es garantizar el cumplimiento de los 190 días efectivos de clase, compromiso que las provincias ratificaron para el ciclo lectivo 2026.

Turismo Emetur Turistas Un informe revela cómo viajan y qué buscan los turistas que visitan Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

En provincias cordilleranas -como es el caso de Mendoza-, las vacaciones coinciden con el período de mayor actividad de la temporada de nieve, mientras que en otros distritos se busca escalonar el receso para evitar una concentración masiva de turistas en las mismas fechas.

Qué ocurrirá en Buenos Aires y CABA

Las jurisdicciones que más tarde iniciarán las vacaciones serán la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires, junto con Chaco y Santiago del Estero. En esos casos, el receso se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio.

Ete dato es significativo y relevante para el sector turístico mendocino, ya que una parte importante de los visitantes que llegan durante las vacaciones de invierno proviene precisamente del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Cuándo terminan las clases en Mendoza

El cronograma educativo también establece las fechas de finalización del ciclo lectivo. En Mendoza, el último día de clases será el 22 de diciembre de 2026, una de las fechas más tardías del país.

En esta zona de Mendoza las clases seguirán suspendidas y se retomarán el próximo lunes - Imagen ilustrativa Orlando Pelichotti / Archivo Los Andes Las clases en Mendoza terminan el 22 de diciembre de 2026. Imagen ilustrativa

La misma jornada fue fijada para la provincia de Buenos Aires.

Otras jurisdicciones concluirán antes sus actividades. La mayoría finalizará el ciclo entre el 17 y el 18 de diciembre, mientras que La Pampa extenderá las clases hasta el 23 de diciembre.