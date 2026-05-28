28 de mayo de 2026 - 18:22

Argentina Rocks: Santiago Gigola revela dónde podría producirse un gran hallazgo de cobre en Mendoza

El consultor especializado en la exploración minera de pórfidos de cobre analizó en qué parte de la provincia podría haber un depósito cuprífero.

Santiago Gigola estimó que hasta unos 50 a 100 kilómetros al sur de la mina El Teniente, en Chile, es donde hay más posibilidades de encontrar cobre en Mendoza

Santiago Gigola estimó que hasta unos 50 a 100 kilómetros al sur de la mina El Teniente, en Chile, es donde hay más posibilidades de encontrar cobre en Mendoza

Foto:

Los Andes | Sandra Conte
Por Sandra Conte

Argentina Rocks ha sido el primer encuentro específico para profesionales y empresas de exploración que se ha realizado en el país y tuvo como sede a Mendoza. Las disertaciones, con un fuerte perfil técnico, permitieron apreciar los avances en esta etapa inicial de la minería y, sobre todo, el potencial aún por descubrir en el país.

Leé además

En Argentina Rocks confirmaron que han encontrado hasta 2 kilos de oro por tonelada en Lunahuasi, parte del distrito Vicuña, en San Juan

Argentina Rocks: hallaron casi 2 kilos de oro por tonelada en algunas perforaciones en Lunahuasi
Eduardo Elsztain encabezó un encuentro con periodistas organizado por empresas del grupo IRSA en Buenos Aires.

Eduardo Elsztain explicó cómo cambió el consumo y qué marcas llegan a Argentina

Algunas de las conferencias se enfocaron en proyectos específicos y otras fueron de carácter general. Este último fue el caso de la del consultor Santiago Gigola, quien se ha especializado en la exploración de pórfidos de cobre y depósitos epitermales de metales preciosos.

Su disertación se enfocó en las distintas franjas, compartidas por Argentina y Chile, en las que se han encontrado ocurrencias de cobre, con características diversas. En una charla con Los Andes, habló con Los Andes sobre cómo se posiciona Mendoza en ese mapa.

Argentina Rocks 7

De Chile a Mendoza

—¿Qué probabilidades hay de que las franjas de cobre en Chile se extiendan en Mendoza, con depósitos de valor económico?

—Con respecto a Mendoza, yo creo que el mayor potencial, en base a mi experiencia, está, sobre todo, en la alta cordillera, cercano al límite con Chile, y quizás hasta el norte del departamento de Malargüe. Es mi mirada, en base a la información que manejo y las teorías de cómo se forman los pórfidos de cobre gigantes.

También tiene que ver empíricamente con la cercanía a los depósitos grandes del norte chileno. Digamos que, hasta unos, quizás, 50 o 100 kilómetros al sur de la latitud del gran depósito de El Teniente, en Chile, y cercano al límite, es donde creo que hay más posibilidades.

Necesidad de avanzar en la exploración minera

—¿Coincide con la zona que hoy se está explorando en Malargüe?

—Parte de esa zona sí, la parte más al norte, probablemente. Pero hace falta más trabajo, de exploración y perforación.

—¿Y podría encontrarse algún yacimiento de clase mundial?

—Con la información que hay hoy es difícil decirlo. Por lo menos, con la que manejo yo. Creo que hace falta bastante más trabajo de superficie, de mapeo geológico, muestreo geológico, algo de geofísica y, sobre todo, de perforaciones.

La provincia de Mendoza fue explorada un poco en los tiempos de las publicaciones militares, cuando exploró el gobierno. Un poco. Y después, por las empresas extranjeras desde el año ‘93 hasta el cambio de legislación, cuando la exploración quedó trunca.

Por eso es difícil dar una respuesta concreta, pero el potencial geológico está. Es una cuestión sencilla de cercanía a los depósitos de Chile, y hay edades de rocas parecidas a las que en Chile generan ese tipo de depósitos. Lo que hace falta es un poco más de trabajo y llegar a las etapas de perforación.

—Se está avanzando en exploración en el sur de Mendoza, pero hay poca perforación todavía…

—Sí. Se está perforando un depósito que se llama Las Choicas, que entiendo que no es un depósito estilo pórfido, que son estos gigantes del lado chileno. Y también se ha perforado El Perdido. La empresa Kobrea.

Pero la exploración de por sí es un negocio en el que la tasa de éxito es relativamente baja. No para encontrar un poco de cobre o algún pórfido, sino para encontrar un depósito que sea económicamente explotable. Hay que perforar 10, 20, 30 para tener más chances. Entonces, hace falta más trabajo. Lo cual lleva tiempo.

Argentina Rocks 4

Tiempos extensos

—¿Cuáles son las chances de que despegue la exploración en Mendoza?

—Creo que ha despegado bastante los últimos 2 o 3 años. Hay mucho más trabajo. Lo cuento en base a mi experiencia personal de pedidos de trabajo, de revisión de zonas en el terreno. De hecho, yo he trabajado acá y probablemente viaje a la cordillera mendocina a chequear otros proyectos el verano que viene.

Es una cuestión de darle tiempo. La exploración minera no es algo muy rápido. En la alta montaña nieva en invierno y sabemos que, hasta noviembre o diciembre, en algunos casos, no se puede entrar.

Entonces, no es no es un cuento eso de que hacen falta, mínimo, 5, 10 años de trabajo continuo para ver los resultados y poder tener la respuesta a lo que preguntabas recién: si realmente hay un depósito grande, de clase mundial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la ley de alquileres cambia y enciende una alerta para los inquilinos en toda argentina

La ley de alquileres cambia y enciende una alerta para los inquilinos en toda Argentina

Argentina Rocks: Jeffrey Hedenquist sostuvo que, si se avanza en la exploración en Argentina, es esperable que aparezcan depósitos de importancia. 

Jeffrey Hedenquist en Argentina Rocks: "Filo del Sol es de clase mundial y va a haber otros cuando se explore"

Crecieron los intentos de ciberataque en Argentina durante 2025. Imagen: Shutterstock.

En Argentina hubo 5.700 millones de intentos de ciberataque durante 2025 y el uso de IA multiplicó los casos

Desmotivación en el aula, baja participación familiar y celular: las preocupaciones docentes en Argentina

Desmotivación en el aula, baja participación familiar y celular: las preocupaciones docentes en Argentina