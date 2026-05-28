Eduardo Elsztain explicó cómo cambió el consumo y qué marcas llegan a Argentina

En el marco del evento por el Día del Periodista organizado por empresas del grupo IRSA , el empresario Eduardo Elsztain analizó el presente del consumo en Argentina, el escenario económico y el desembarco de nuevas marcas internacionales en los shoppings del país.

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El CEO de IRSA aseguró que el mercado argentino volvió a captar el interés de firmas globales y sostuvo que las marcas importadas que llegan a Argentina encuentran un consumidor que ya las conoce y demanda sus productos. Además, habló sobre inversión, salarios, crédito hipotecario y minería.

Durante el encuentro, Eduardo Elsztain reconoció que el consumo atraviesa una etapa distinta marcada por la desaceleración de precios y una competencia más agresiva entre marcas. “ En tickets no tuvimos tanta caída como en el tema de facturación general, pero la facturación tiene que ver con los precios ”, explicó el empresario al referirse a la actividad en los centros comerciales.

Durante el evento por el Día del Periodista, el empresario habló sobre consumo, crédito y la llegada de marcas internacionales.

En ese sentido, sostuvo que “ hay una competencia mucho más abierta, y el que no baja precio vende menos ”, y remarcó que el consumidor mantiene presencia en los shoppings, aunque cambió sus hábitos de compra.

“Nosotros medimos el público, el ticket y los coches. Eso es un indicador de que el consumidor está”, señaló Elsztain. Además, describió cómo influye la estabilidad de precios sobre las decisiones de compra: “Cuando el tipo cree que la plata se le derrite, la gasta más rápido. Cuando el tipo ve que los precios van bajando, espera y va comprando en la mejor condición que tiene”.

Las marcas importadas que llegan a Argentina y la confirmación sobre H&M

Uno de los temas centrales de la charla fue el desembarco de nuevas marcas internacionales en Argentina. Eduardo Elsztain aseguró que las empresas del exterior vuelven a mirar al país como una plaza atractiva para expandirse.

“Las marcas están viniendo porque ven en Argentina una oportunidad. Estuvieron ausentes durante mucho tiempo y van llegando de a poco”, afirmó. El empresario mencionó casos recientes como Decathlon, Victoria’s Secret y Miniso, que comenzaron a ampliar su presencia en los shoppings administrados por IRSA.

La marca "estilo japonés" Miniso llega a Argentina con ambicioso plan de crecimiento La marca “estilo japonés” Miniso llega a Argentina con ambicioso plan de crecimiento. gentileza

Según explicó, el consumidor argentino ya tiene familiaridad con esas firmas internacionales. “La mayor parte del consumidor argentino ya compró esas marcas, no importa si en Miami, en Brasil o en Nueva York”, sostuvo.

Además, aseguró que las compañías que desembarcaron recientemente están conformes con los resultados obtenidos en el país. “Argentina es un mercado muy atractivo, y las personas que están abriendo están muy contentas y muy satisfechas de lo que están viendo”, indicó. Consultado sobre el posible desembarco de H&M, Elsztain fue contundente: “H&M va a estar”.

Eduardo Elsztain destacó el regreso del crédito y la inversión a largo plazo

Durante el evento por el Día del Periodista, el titular de IRSA también se mostró optimista sobre el escenario económico y destacó la mejora en las condiciones de financiamiento.

“Estoy muy optimista en el sentido de ver que cada mes en el que la economía continúa creciendo, aunque sea lento, tenés sectores que empiezan a invertir fuerte”, aseguró.

Para el empresario, uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la caída del riesgo país y la posibilidad de acceder a financiamiento a largo plazo. “El riesgo argentino que estaba arriba de 2500, casi llegó a 2800, hoy está en 500”, señaló.

En esa línea, explicó que IRSA logró emitir deuda a 10 años, algo que consideró clave para el negocio inmobiliario. “A nosotros nos permitió hacer una primera colocación de un bono a 10 años”, afirmó.

Además, relacionó la estabilidad económica con la posibilidad de desarrollar crédito hipotecario en Argentina. “Ni bien se conserva la estabilidad monetaria, vos podés acceder a una vivienda pagando un porcentaje menor al boleto y financiar a los años que haga falta”, explicó.

Eduardo Elsztain habló del potencial minero de San Juan y las inversiones en cobre y oro

El empresario también se refirió al desarrollo de la minería en Argentina y destacó especialmente el potencial de San Juan para atraer inversiones vinculadas al cobre y al oro. “Argentina tiene esa bendición de la cual hablamos hace muchos años, pero para hacerla realidad hace falta mucha inversión”, afirmó.

Elsztain sostuvo que actualmente existe una fuerte demanda internacional vinculada a los minerales y confirmó que ya realizaron inversiones en la provincia. “Nosotros estamos haciendo inversiones en San Juan y creemos que es un sector de demanda internacional”, señaló.

mujer minería El titular de IRSA también destacó el potencial minero de San Juan y las inversiones vinculadas al cobre y al oro.

Además, comparó el desarrollo minero argentino con modelos internacionales. “Países como Australia, Canadá y Chile han hecho desarrollos de mucha inversión y han generado compañías muy grandes”, indicó.

El CEO de IRSA también destacó el trabajo de las provincias para captar capitales internacionales. “Hay provincias que cada vez son más amistosas para poder captar inversión. San Juan es una de esas”, aseguró.

En ese contexto, recordó su participación en la conferencia PDAC de Canadá, uno de los principales encuentros mineros del mundo, y destacó la presencia de gobernadores argentinos de distintos espacios políticos buscando atraer inversiones. “Lo más llamativo que vi el año pasado cuando fui a la conferencia PDAC de Canadá fueron ocho gobernadores. Los ocho eran distintos políticamente y, sin embargo, todos trataron de invitar y captar a las compañías de primera línea”, sostuvo.

Consultado sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Elsztain aclaró que las inversiones realizadas por su grupo en San Juan no ingresaron al esquema. “Nosotros hicimos una inversión sobre una planta que habíamos comprado hace una década. No presentamos RIGI”, explicó.

El CEO de IRSA también destacó el trabajo de las provincias para captar capitales internacionales. “Hay provincias que cada vez son más amistosas para poder captar inversión. San Juan es una de esas”, aseguró.